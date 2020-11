Siches criticó que el Gobierno excluyera a la comunidad educativa del plan para retomar clases presenciales: “Es una estupidez”

La presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, criticó que el Gobierno no estableciera una mesa con toda la comunidad educativa para establecer el retorno a clases presenciales, lo que ocurrirá el próximo 1 de marzo con el inicio del año escolar 2021.

“Hay que establecer la mesa que componga toda la comunidad educativa. No sé en qué idioma se lo tenemos que decir al Gobierno. La mesa social se lo ha reiterado diez mil veces, hemos pedido reuniones con el Presidente para poder resolver esto y todavía no podemos tener la bendita mesa de educación”, dijo en ADN Hoy.

“Todavía no logró entender por qué, lo hemos dicho en todos los idiomas“, agregó.

Siches afirmó que “es francamente una estupidez” excluir a estudiantes, apoderados y profesores de la discusión, porque se requieren “estrategias colectivas”. “Es hacer que fracase la estrategia de retorno”, afirmó.

“No puedo entender quién más le tiene que pedir al Gobierno para que monte esta mesa. Es lo mínimo para poder garantizar que eso resulte. Si fracasa el retorno a clases en marzo, porque no están los actores sobre la mesa, eso es un acto deliberado del Gobierno y me parece que no lo podemos seguir tolerando”, agregó.

“Encontramos necesario retomar las clases, pero eso requiere dialogar y lograr acuerdos (…) No montar esta mesa es casi un despropósito, un obstruccionismo que ha mantenido el Gobierno que para mí es inexplicable”, recalcó.