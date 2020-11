Expo Inclusión online tendrá cinco días de oportunidades laborales para personas en situación de discapacidad: “Nos motiva visibilizar la inclusión, pero desde una mirada de derechos”

Este 23 de noviembre debuta la Expo Inclusión Online a través de expoinclusion.cl, con una proyección de 1.500 ofertas laborales y reclutamiento online en lengua de señas, además de un congreso vía streaming con foco en los desafíos post pandemia para un Chile más inclusivo.

El evento durará cinco días, y será inaugurado con una entrevista a la actriz Leonor Varela, contando la experiencia de haber luchado por la sobrevivencia de un hijo en situación discapacidad.

“Lo que nos motiva es visibilizar la inclusión, pero desde una mirada de derechos”, comentó la directora ejecutiva del evento, Paola Ortega, quien conversó con Ciudadano ADN e insistió en que “nos falta muchísimo como sociedad” para incluir laboralmente a las personas en situación de discapacidad, que “hasta hace poco eran considerados personas de segundo rango”. Un cambio que viene recién hace 20 años, y “queda mucho tiempo aún para trabajar y avanzar al respecto”.

Paola recordó que el grueso de las personas en situación de discapacidad no tiene educación formal: solamente el 5% de ellas llega a terminar una carrera profesional o técnica, por lo que “la oferta laboral va alineada a eso”. Pese a lo anterior, la Expo se centra en estimular un escenario laboral donde importen los talentos de las personas, “no si tienen o no discapacidad. Esa es la mirada de derechos que nosotros impulsamos”.

También hay espacio para los emprendedores: la Expo contará con la participación de 60 Pymes vinculadas a la discapacidad, o que elaboran productos o servicios relativos a la inclusión. Estas pequeñas empresas, recordó Paola, han sufrido los embates de la crisis económica producto de la pandemia. Además, se trata de “personas que tienen que cuidarse más que el resto”. Para ellas, “el trabajo digital ha sido un desafío, pero la brecha digital es un tema”. Por eso, el evento incluye mentorías para sumergirlos en este tema.

“Una persona que no se siente útil para la sociedad es una persona que a la larga se va amargando. No es solamente no tener trabajo: es tu autoestima la que se ve mermada”, expresó Paola sobre la situación que viven las personas en situación de discapacidad, que “tienen un compromiso tremendo, porque les cuesta el doble o el triple sacar sus emprendimientos”. Por eso, invitó a todos a recorrer la vitrina virtual del evento, en la que ofrecerán sus productos y servicios.

Los interesados en participar en la Expo Inclusión Online pueden visitar el sitio web expoinclusion.cl, donde podrán subir su curriculum de forma gratuita, al igual que ser parte del evento, las ofertas de trabajo y los distintos seminarios.