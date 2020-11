Ciudadanas que Impactan: tras una devastadora situación familiar, Claudia Guerrero creó fundación para combatir el abuso sexual infantil

María Paz Tagle, fundadora de Mujer Impacta, está a cargo de “Ciudadanas que impactan”, nueva columna de Ciudadano ADN que busca visibilizar y destacar a mujeres que realizan labores sociales que aportan positivamente en sus comunidades.

La primera de ellas es Claudia Guerrero, directora de la Fundación No más abuso sexual infantil, y ganadora del Premio Mujer Impacta 2020. Tiene cuatro hijos y vivió una de las situaciones más fuertes que se pueden vivir: dos de sus hijas fueron violentadas por el jardinero del jardín al que asistían. No supo de lo que estaba pasando hasta que un día vio la noticia en un medio de comunicación. En ese momento, decidió dejarlo todo y renunciar a su trabajo para volverse una activista en defensa de las víctimas de abusos.

“Al verme sola y que nadie te explicaba lo que estaba pasando, ni sabías cómo tratar a tu hija con los cambios que estaba presentando, te quedas mirando un poco al techo. Pero te das cuenta que no eres la única. Así dije ‘esto tiene que cambiar’. Empecé a ir todos los días a La Moneda, y después al Congreso Nacional, hasta que alguien me escuchara”, relató Claudia.

Su fundación ofrece, de manera gratuita, apoyo legal y psicológico a estas víctimas, “aun cuando es muy difícil lograr en nuestro país una condena. Muchas veces terminamos siendo más victimizados los niños y las familias”. Pero Claudia y su institución están confiados en que “esto va a cambiar, y para eso estamos trabajando todos los días”.

“Nos falta tomar el peso a la situación y darnos cuenta que es un delito. La asimetría no es solo física, también mental. Los niños son niños y han vivido experiencias de niños. Una persona de 28 o 30 años tiene otra mentalidad que una niña de 14″, sentenció.

Por eso, Claudia trabajó en instalar la imprescriptibilidad de los delitos de abuso sexual. “Las relaciones tienen que ser simétricas, y un adulto tiene que estar con otro adulto. Es así de sencillo. Los menores de edad son de 18 hacia abajo, y toda relación entre un adulto y un menor de edad es un delito”.

Entre marzo de 2019 a marzo de 2020, 24.651 niños fueron víctimas de abuso sexual, sin contar la “cifra negra” (casos que no se denuncian”, lo que habla de “una verdadera pandemia”. De esos casos, apenas 2.047 llegan a condenas. Grandes apuntados son las instituciones en las que se producen estos delitos, que carecen de los protocolos correspondientes para evitar abusos y denunciarlos cuando ocurren. “Generalmente uno tiende a confiar en instituciones que tienen años de trayectoria, y como esto no se visibiliza, uno no puede saber qué es lo que pasa dentro”.

Prevenir, denunciar y acompañar

Para detectar posibles abusos sexuales, Claudia propuso que “es importante fijarnos en todos los detalles de los niños. Desde cómo se comportan en la casa, cómo nos hablan, cómo juegan. Si estábamos acostumbrados a visitar al abuelo o al tío y de un día para otro no quiere ir. O si es adolescente está retraído, no quiere comer o está comiendo el doble”. Para prevenir, es importante hablar sin tapujos de que “el cuerpo es de ellos, que nadie los puede tocar, ni el papá ni la mamá, ni nadie”.

Claudia insistió en la dificultad de denunciar abusos en un contexto social poco propicio para hacerlo. “La mayoría nos quedamos solos, perdemos amigos y familia, porque siempre hay un cuestionamiento de ‘por qué no habló antes el niño’. De ahí parte la poca educación que tenemos respecto del abuso. Lo principal acá es contener”. Cuando la familia se entera, en tanto, conviene “no presionar al niño que cuente situaciones que son difíciles. Podríamos hasta lograr que el niño se retracte si decimos algunas palabras que podemos decir dolidos como ‘no, es que yo lo mato’. Hay que mantener la calma. Siempre el consejo es no intervenirlos. Escuchar y creerles a los niños, siempre”.

Otro tema que preocupa a la activista es la amplia difusión de noticias como la muerte de la joven Antonia Barra, que se quitó la vida tras ser víctima de violación. “Eso es un tema. La semana que salió la noticia en los medios, tuvimos un boom de intentos de suicidio. Las mamás empezaron a escribirme. ‘Tengo que tener la tele apagada porque es un bombardeo constante de la noticia’, me decían”. Claudia considera que fue “una noticia muy mal tratada. Después se sumó la lamentable muerte de Ambar y fue el doble”. Por eso, enfatizó la relevancia de “la educación que tienen que tener los profesionales que tocan el tema, incluyendo los periodistas, pensando en qué va a producir la noticia en aquellos que están sufriendo lo mismo, y están en un sistema que no los acoge ni los ayuda. Esta ansiedad trajo consecuencias muy nocivas”.