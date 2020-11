Director social del Hogar de Cristo: “Requerimos de una concurrencia del Gobierno con los recursos puestos en una glosa del presupuesto de Salud”

Director social del Hogar de Cristo, Paulo Egenau, se refirió a la dramática situación que vive la institución de beneficencia pública, ya que no tienen cómo cubrir $3.300 millones para elementos de protección personal para el próximo año, y piden que el Gobierno los incluya en el presupuesto de Salud para 2021.

Hasta el minuto, Egenau afirmó en ADN Hoy que no han tenido ayuda directa del Estado para enfrentar el coronavirus Covid-19. “Fue parte de las dificultades que tuvimos este año. Fue difícil, estresante, muy angustiante en momentos, tener que cuidar y garantizar la salud y la vida de personas muy vulnerables y con alto riesgo de fallecer, si es que eran expuestos al virus”, expresó.

“Estamos hablando de residencias de adultos mayores, con prexistencias importantes, de personas con discapacidad mental, en situación de calle”, agregó.

“Esto implicó tener que salir al mercado informal a adquirir elementos de protección personal (…) Fueron montos de recursos que no teníamos considerados en el presupuesto“, indicó.

Debido a lo vivido, comenzaron a prepararse para el 2021, mirando el contexto epidemiológico y un probable rebrote de Covid-19. “Si eso ocurre, no contamos con los recursos para poder financiar la operación del Hogar de Cristo” respecto a la pandemia, reconoció Egenau.

“Requerimos de una concurrencia del Estado, del Gobierno en particular, con los recursos formalmente puestos en una glosa del presupuesto de Salud para que las organizaciones de la sociedad civil, no el Hogar de Cristo en particular, tengamos la tranquilidad si tenemos que enfrentarnos nuevamente a un escenario de ese nivel de complejidad”, manifestó.

633 contagios y 69 muertes

Asimismo, el director social de HDC detalló que 1.500 trabajadores cuidaron a 4.500 personas, y del total, tuvieron 633 contagios (hasta fines de la semana pasada), donde fallecieron 69.

“Emocionalmente, también estamos muy cargados. Queremos tener un 2021 en una eventualidad de pandemia con la tranquilidad emocional de la garantía del Estado de que vamos a cuidar a nuestra gente”, confesó.

“No queremos que las poblaciones más pobres finalmente terminen siendo un grupo de sacrificio, y para no serlo, requerimos de otra política”, aseguró.

Presupuesto de Salud

De igual forma, Egenau destacó la ayuda de la ministra Rubilar, y dijo que han hablado transversalmente con el mundo político, quienes muestran su apoyo, pero que pese a ello, esta jornada se retoma la discusión del presupuesto de Salud, y no ven aparecer una propuesta en alguna glosa donde estén los recursos necesarios.

“No estamos pidiendo dinero, ni recursos. Estamos pidiendo que, a través de la Cenabast, el Estado nos diga: “No se preocupen, ustedes planifiquen su año para poder cuidar bien a estos ciudadanos. Nosotros vamos a estar al lado de ustedes proveyéndolos de los elementos de protección personal que las autoridades de salud exigen para el cuidado de las poblaciones más vulnerables. Eso está garantizado'”, aclaró Egenau.

“Para poder decir eso, finalmente tiene que estar puesto en alguna glosa, lo tenemos que ver en algún presupuesto“, destacó.

“Hoy día el financiamiento de parte del Estado es el 30%, y el resto lo constituyen, básicamente, socios y socias“, recalcó.

“Estamos levantando una voz de alerta, estamos diciendo: ‘Por favor, no contamos con los recursos para garantizar el cuidado de las personas, si es que el Estado no concurre a través de los ministerios, de los presupuestos, con las garantías de los elementos de protección personal”, concluyó.