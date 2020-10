Claudia Heisse, politóloga: “Este ha sido un gran tapabocas para todos los que pensaban que una Nueva Constitución era fumar opio”

Después del triunfo del Apruebo, lo que viene es saber cómo, por primera vez en el mundo, se escribirá una Constitución de manera paritaria, considerando la misma cantidad de hombres y mujeres participando en el proceso. Ciudadano ADN conversó al respecto con la periodista y politóloga Claudia Heisse.

La experta manifestó que “me sorprendió que el resultado fuera tan avasallador. Yo esperaba una diferencia de 10 puntos”. Pero más la sorprendió la distancia entre las opciones de Convención Mixta y Constitucional. “Eso sí que no aparecía en las encuestas. Es una relación de 1:1. Parece que todas las personas que votaron Apruebo votaron Constitucional, y las que votaron Rechazo votaron Mixta”, expresó, y según piensa, “es posible que la paridad de género haya tenido algo que ver”.

Pero también es una señal del “tremendo rechazo que existe hacia la clase política. Es una señal bastante fuerte en contra del Congreso, principalmente. Yo creo que de la franja, que fue bastante mala, y enredaba más que lo que aclaraba, lo mejor fue el ‘Mixta no’. Lograron revertir la desinformación que existía respecto a que Mixta era paridad de género”.

Y ahora que comienzan a aparecer espontáneamente nombres que podrían ser parte de este proceso constituyente, la principal duda para la experta es cómo se va a definir la presencia de mujeres en la Convención. Los partidos, advirtió, “van a tener que poner mujeres ya no como arroz graneado. Aquí no basta con llevar candidatas, sino como representantes en la Convención”. Lo que, según estima, traerá una renovación de la clase política. “Van a entrar personas que no han estado y le van a dar un aire nuevo a la política”.

La norma que asegura la paridad de género en la Convención Constitucional, aprobada en marzo, es distinta de las tradicionales cuotas de género electorales, ya que establece una paridad forzosa en el órgano constitucional, independiente de los votos que obtengan hombres y mujeres. “Nunca ha habido en el mundo una Convención Constitucional que tenga una representación de ese tipo”, señaló la politóloga. Los ejemplos más cercanos al máximo son Sudáfrica, que contó con un 30% de participación de mujeres, o países sudamericanos como Bolivia y Ecuador, pero “ninguno de ellos superó el 35%”.

Por eso, insistió, la Convención paritaria “va a ser un hito histórico, que se va a estudiar en todo el mundo por su relevancia internacional”. Pero no solo eso: Heisse asegura que esta paridad va a “marcar el sistema político a futuro”. Un sistema que es “tremendamente excluyente”: el Congreso actual solo cuenta con un 23% de mujeres, un pequeño aumento luego del 15% que tenía el parlamento anterior.

También está el aporte que la “mirada femenina” hará en la Nueva Constitución. “Las mujeres hacen política de una forma distinta en que la hacen los hombres”, aseguró la politóloga. Según evidencian estudios de Flacso, contó, las mujeres en política tienden a adscribirse menos los logros y a colectivizarlos más. Además, son “más conciliadoras y menos proclives a echarle la culpa a otro cuando las cosas salían mal”.

La experta considera que los partidos no tienen en sus filas a un alto número de mujeres con aspiraciones políticas, o que hayan tenido cargos de alta jerarquía, porque “han sido muy excluyentes, en todos los sectores, de izquierda a derecha”. Por eso, ahora es cuando “van a tener que inflar más a sus propias militantes, que las han tenido un poco subyugadas”.

Del mismo modo, parte del desafío para los partidos pasa por incorporar personas independientes, fuera de sus listas de militantes, “para conseguir personas que sean atractivas y puedan ir a la Convención”. Esa participación de independientes, por ahora, está en peligro. “No se está logrando que puedan pactar con los partidos políticos y eso reduce sus posibilidades. Ojalá se pueda regular la forma en que se incluye a los independientes en las listas”.

La otra parte del desafío son los escaños reservados para los pueblos originarios, que según recordó la politóloga, “fueron una promesa desde el principio del proceso”, y que “es impresentable que los partidos políticos no hayan podido asegurar una forma” de llevarlos a cabo. Además que esperar que estos escaños también incluyan la paridad de género, la experta asegura que “es compleja” la propuesta de crear un padrón aparte para la inscripción de candidatos indígenas a la Convención. Según considera, es a través de las listas que la gente elija a estos constituyentes, en un proceso donde debería primar la autoidentificación. “Que alguien se identifique o no con un pueblo indígena no debiera ser por decreto”.

Por último, frente a la elección de constituyentes, es importante concentrar esfuerzos por ampliar la participación. “Lo que nos ha mostrado la participación electoral (del plebiscito de ayer) es que depende mucho de la pregunta que se está haciendo, del tipo de elección que se hace. El plebiscito no era ir a votar por una persona, sino por un cambio de sistema y de régimen. Eso es difícil que se replique en otras elecciones”.

Para los partidos políticos, en tanto, la tarea pendiente es ganar “humildad” al quedar de manifiesto su poca vinculación con las bases. “Se decía que a nadie le interesaba la Constitución, y éste ha sido un gran tapabocas para todos los que pensaban que hablar de la Constitución era fumar opio. Incluso, dirigentes cercanos a Bachelet no estaban conscientes de la importancia del proceso constituyente. Esto muestra que en realidad la gente tiene mucho más clara la relación entre sociedad y política que los mismos políticos”.

“Creo que ha quedado muy claro, con la cantidad de fallos del Tribunal Constitucional, que este modelo y esta Constitución protegen el interés particular por sobre el interés general. Protegen el capital, los empresarios o el emprendimiento por sobre la salud o el derecho al agua”, enfatizó la experta. “Esa gran injusticia que nos impone el sistema, donde no bastan las mayorías para cambiar las cosas, sino que se requiere el voto de los herederos de este modelo, hizo que la gente no aguante más este sistema político”. Pero a contar del estallido social iniciado en 2019, “fue la gente la que forzó al sistema político” a realizar cambios.

Por último, la experta llamó a la ciudadanía a “estar muy alerta a las trampas”, frente a la amenaza de tener “una Constitución que tenga muchos derechos sociales, pero no sirva para nada. En Brasil está garantizado el sistema de salud, pero está tan mal financiado que no hay recursos para una salud de calidad”. La importancia, entonces, es que “no solo haya elementos declarativos en la Constitución, sino una redistribución real del poder. Que incorpore a las mujeres y la ciudadanía y cambie la forma de tomar decisiones en el país” a través de mecanismos de participación directa. Porque, según plantea, “si el sistema político sigue funcionando como siempre, es muy posible que el nuevo diseño institucional no lleve a los cambios que se esperan”.

Sin embargo, “lo más importante aquí es deshacernos de la Constitución del 80. Aun en el peor de los casos, nada va a ser tan obstruccionista como la Constitución del 80. Ya hay algo ganado con el mero proceso constituyente”.