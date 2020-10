Ministro Monckeberg sobre el plebiscito: “Es muy importante, sobre todo en pandemia, el que haya una gran participación”

La tarde de este domingo, en medio del desarrollo del plebiscito, los ministros y ministras de Gobierno se reunieron en el Palacio de La Moneda para esperar los resultados del proceso electoral. Uno de los que se refirió a esta jornada es el titular de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Cristián Monckeberg.

“Hoy día queda demostrada nuevamente la tradición democrática de Chile, en torno a que somos capaces de resolver nuestras diferencias en las votaciones, en este caso, al plebiscito que va a señalar una nueva hoja de ruta, dependiendo del resultado que venga. Finalmente, es un gran evento que se está produciendo”, afirmó el secretario de Estado.

Respecto de la participación ciudadana, Monckeberg afirmó que “todo indica que hay bastante afluencia de público desde la mañana, me tocó votar muy temprano y ya había bastante afluencia, sobre todo afuera de los locales, con motivo de buscar un ingreso razonable y prudente a los locales de votación, para no producir aglomeraciones”.

“Es muy importante, sobre todo en pandemia, el que haya una gran participación, es muy relevante y destacable la respuesta ciudadana”, remarcó el ministro de la Segpres.

Consultado sobre si el triunfo del Apruebo sería una “derrota” para el Gobierno, Monckeberg sostuvo que “lo hemos dicho hasta el cansancio, sería difícil pensar en derrotas o triunfos de alguien, consideramos absolutamente inoportuno, o de un oportunismo político el querer atribuirse el triunfo. En este caso, acá ganan los chilenos, la democracia, la institucionalidad, el futuro de Chile”.

Sobre cómo el Gobierno enfrentará los resultados del plebiscito, el ministro indicó que “normalmente lo que ocurre en cualquier gobierno que entra en su casi fase final, año y fracción, porque hoy día lo que debería estar ocurriendo son las elecciones municipales, es la etapa de cierre. Pero junto con ello, abrochando los objetivos del Gobierno, también surge un nuevo desafío, que es un desafío constitucional, cualquiera sea la opción que triunfe“.

“También el Gobierno tiene urgencias que tiene que ir amarrando y completando, a eso nos referimos cuando hay que abrochar el programa de gobierno”, añadió. “Hay todavía necesidades como la reforma de pensiones, que en una primera parte ya se aprobó, sobre todo las pensiones básicas solidarias, pero nos falta buscar un acuerdo en la materia. Hay que seguir recuperando el empleo y la economía. Y seguir cuidándonos de la pandemia para tener mayores grados de normalidad”, resaltó Monckeberg.

El ministro de la Segpres respondió además que “los programas de Gobierno no son pétreos, no están escritos en piedra, no es que no se puedan cambiar. Hay circunstancias que van ocurriendo, y todos lo sabemos, durante la marcha de un gobierno y lo importante es que las circunstancias que ocurrieron hizo que el Presidente convocara, porque no se nos olvide que el Presidente convocó a los diferentes sectores políticos a llegar a un acuerdo por la paz y una nueva Constitución y fortalecer la democracia”.