Ministro Cristián Monckeberg, previo al plebiscito: “El derecho a voto está consagrado en la Constitución, pero el derecho a la salud y la vida también”

Esta mañana, y a 72 horas del plebiscito del 25 de octubre, Ciudadano ADN conversó con el Ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Cristián Monckeberg.

Para empezar, se refirió al hackeo de Claves Únicas que preocupó a millones de usuarios. “Quisimos dejar tranquilidad, porque no es que una persona se haya ido con una planilla Excel cargada de claves únicas asociadas a un RUT, para poder ver todas las acciones que ha hecho o seguir desarrollando trámites. Esto es una fórmula compleja que podría, con trabajo extenuante y de experto, poder eventual mente descifrar una clave”, expresó. Para seguridad de los usuarios, se inició un proceso de actualización de claves, al que ya se sometieron 1.200.000 de chilenos, y ya hay un detenido, en la ciudad de Limache. “Él confesó, y se va a saber en las próximas horas, que ingresó al sitio del Gobierno Digital. Nos parece correcto que la labor de la PDI y la Fiscalía dio buen resultado”.

Una posibilidad para evitar futuros fraudes es apartar a Gobierno Digital de la Segpres: se ha conversado la posibilidad de que sea una agencia autónoma, pero “es una decisión que, evidentemente, toma el Presidente”, manifestó Monckeberg.

Junto a este tema, preocupa la proliferación de “fake news”, a horas del plebiscito que podrá dar inicio a una Nueva Constitución para Chile. Por eso, la Segpres lanzó un Decálogo de Fake News, que echa por tierra información falsa que ha circulado en redes sociales. “La democracia también se protege combatiendo la desinformación. No solamente diciendo ‘no a la violencia’, que es una frase que ha estado presente”, describió. “Es súper delicada la regulación de las Redes Sociales, que son por esencia “viva la libertad”, lo que tiene que tener ciertos límites, y el límite está en no desinformar, entregar y alertar a la ciudadanía cuando no corresponde o incidir para que una persona tome una decisión en uno u otro sentido por información errada. Hoy en día es gratis contar una historia falsa, ponerla en redes sociales, que agarre vuelo y se perjudique a una persona o institución de mala fe. Y eso tiene que ser sancionado”, dijo.

Un proceso que determinará el futuro

Dos focos de preocupación para la jornada cívica del domingo son la seguridad sanitaria y la proliferación de focos de violencia. Monckeberg aseguró que se ha trabajado con los municipios, los Gobiernos Regionales y el Servel para garantizar el buen desarrollo de la votación. “Se ha hecho un esfuerzo importante, y es digno de reconocimiento a todos”. Sobre el orden público, expresó que “hay que estar preparados, pero más que nada, pedir contribución a la ciudadanía para que esto camine bien”, expresó, esperando que “sea un gran proceso”.

Recientemente, el ministro del interior, Víctor Pérez y la subsecretaria de Salud, Paula Daza, confirmaron que frente a las personas contagiadas de Covid-19 que acudan a votar, se antepondrá el derecho a voto, pero sin perjuicio de que serán detenido y se les aplicará la multa correspondiente. Monckeberg sostuvo que “el derecho a voto está consagrado en la Constitución, pero el derecho a la salud y la vida también lo está. La propia y la del resto”, y que saben “que hay personas que no van a poder ir, y les pedimos que tengan esa prudencia. Lo que corresponde es que, lamentablemente, no puedan participar ese día”.

Monckeberg no quiso dar una proyección de participación electoral para este domingo. “Después me van a decir que estuve arriba o estuve abajo. Pero queremos que participe la mayor cantidad de gente posible”, explicó. “En ninguna democracia el nivel de participación lo hace legítimo o ilegítimo. Cuando hay voto voluntario, se entrega a la ciudadanía la decisión de votar o no votar. Los que decidieron votar concurren, y los que decidieron quedarse en la casa, prima el concepto de ‘viva la libertad'”.

El ministro recordó la importancia del plebiscito para el presente y futuro de Chile. “Estamos, eventualmente, iniciando un proceso que va a permitir avanzar en una nueva Constitución, y va a fijar las reglas para los próximos 40, 50 o 60 años. Influye en nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, y en varias generaciones. Esto es de vital importancia”.

El ministro entregó también recomendaciones para quienes irán a votar, sobre todo considerando la posibilidad de eventuales chubascos. “Mascarilla, cédula de identidad -que si venció durante este año, puede usarse- lápiz pasta azul, y si alguien quiere llevar una botellita de alcohol gel, es una medida prudente”. Además, manifestó que hay que “sacarle el sombrero” a todos los que serán vocales de mesa este domingo.

Por último, y ante las posibles celebraciones en plaza Baquedano/de la Dignidad, expresó que “siempre puede haber manifestaciones, lo importante es que no estén asociadas a violencia. Celebrar un triunfo de una opción siempre es bienvenido, es alegría y, bien, pero ojalá pero que esto venga asociado a responsabilidad cívica y a destrucción”.