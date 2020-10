Efecto pandemia: venta ilegal de cigarrillos por Internet aumentó 94,4% este año

Durante la pandemia por el coronavirus Covid-19 aumentó la venta ilegal de cigarrillos, significando una evasión fiscal superior a los 200 millones de pesos.

El estudio fue realizado por ALTO, empresa dedicada a mitigar riesgos operacionales en compañías de diferentes rubros, quienes compararon publicaciones realizadas entre abril y agosto de 2020 con el mismo periodo de 2019 en diferentes plataformas de Marketplace, como Facebook, entre otras.

Durante el año pasado hubo un total de 1.586 publicaciones de venta de cigarrillos ilícitos con un promedio mensual de 317 posteos. Sin embargo, en 2020, las publicaciones totales aumentaron en un 94,4%, cifra que alcanzó un total de 3.082, con un promedio mensual de 616 posteos.

Evasión fiscal

En cuanto a la evasión fiscal, cálculo realizado en base al precio comercial de la cajetilla legal más económica, el año pasado se estimó una venta de cigarrillos ilícitos total de 63.440 cajetillas, con una evasión total de $126.880.000, mientras que en 2020 se estimó una venta de 100.966 cajetillas, lo que equivale aproximadamente a una evasión de $201.932.000.

Según la Cámara Nacional de Comercio, el comercio informal online representó el 14% del total de las transacciones hechas por Internet durante el primer trimestre del 2020.

Menores de edad

“Lo preocupante de este fenómeno es que no solo son productos que no cuentan con ninguna regulación, sino que dada la cobertura de los canales digitales no existe control alguno sobre quiénes compran estos bienes, pudiendo llegar incluso a menores de edad“, indicó Eduardo Hernández, gerente legal de ALTO.

Actualmente en Chile hay una escaza fiscalización al respecto, pero ante el aumento de las ventas informales, en junio de este año el Servicio de Impuestos Internos (SII) anunció que pondrá un mayor foco de atención a las actividades comerciales desarrolladas por medios electrónicos.

