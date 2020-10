Bienes Nacionales y la ANFP buscan una nueva sede para el fútbol chileno: “Juan Pinto Durán no está a la altura del campeón de América”

El Ministerio de Bienes Nacionales, en conjunto con la ANFP, sigue trabajando en conjunto para encontrar una alternativa de terreno fiscal para el nuevo complejo Juan Pinto Durán. “Queremos que la selección tenga el mejor lugar donde prepararse”. Hoy tiene el penúltimo lugar para entrenar en América Latina, solo por encima de Bolivia, según expresó el ministro de la cartera, Julio Isamit, en conversación con Ciudadano ADN.

Por eso se hace tan urgente la búsqueda de una nueva casa para el fútbol chileno, no solo para el masculino, sino también para el femenino. Entre las opciones que se barajan llevan la delantera un terreno de 16 hectáreas en el Cerro Chena, comuna de San Bernardo, hoy en manos del Ejército, y 144 hectáreas en Bucalemu, en la Región de Valparaíso, de las cuales algunas podrían ser ocupadas para la Selección. “Sería una buena señal para la descentralización”, expresó.

Luego de los partidos de hoy y del próximo martes, Isamit tiene agendada una visita junto al presidente de la ANFP, Pablo Milad, más una comisión técnica, para ver esos y otros terrenos. La idea es “construir seis o siete canchas para las nuevas generaciones y las selecciones masculinas y femeninas”, precisó Isamit.

La intención es que el nuevo espacio cuente con comodidades como sala de análisis, gimnasio, crónicas deportivas y también áreas de esparcimiento par los jugadores. “Juan Pinto Durán claramente no está a la altura del campeón de América y de jugadores que están en los mejores equipos del mundo”, aseguró. “Estamos buscando el terreno para que se empiece a construir lo antes posible”.

“Me gusta el fútbol, pero debo confesar que no practico mucho. En el colegio me mandaban siempre de árbitro”, confesó el ministro. No es el único en el gabinete. “Los ministros son bien futboleros. La Ministra del Deporte es chuncha”. Con ella acaba de lanzar una plataforma de canchas para Chile para que los jugadores puedan hacer clases una vez que jubilen. “El fútbol es mucho más que un deporte, es una forma de ganarse la vida y tener oportunidades”.

Isamit también se refirió a la falta de espacios para iniciativas culturales, la que asegura es una preocupación constante de su cartera. “Hay inmuebles, el Instituto Nacional tiene un centro cultural de primer nivel, de las principales obras que se ha construido y yo como ex alumno estoy muy orgulloso de esa infraestructura, que hay que cuidarla y no destruirla. Si tenemos algún inmueble en Santiago, siempre puede estar disponible para las cosas que le hacen bien a Chile”.