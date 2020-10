“Chapita” Fuenzalida se enojó con el arbitraje: “Nos perjudicaron y no fue algo accidental”

José Pedro Fuenzalida, jugador de la “Roja” lamentó la derrota ante Uruguay y no se guardó nada contra el arbitrajo en Montevideo.

El “Chapa” señaló que lo ocurrido en cancha fue algo “orquestado” y no casual. “Nos perjudicaron y no fue algo accidental. Me parece que fue algo que hubo poco criterio de parte del señor de amarillo que nos dirigió hoy día. Me queda esa sensación porque creo que este grupo por lo que hizo hoy día merecía un mejor resultado”

Por otro lado, valoró de sobremanera el trabajo que hicieron los debutantes en el Estadio Centenario. “Creo que hicieron un buen partido, con mucha personalidad. Se vio un equipo bien afiatado, que hizo las cosas bien. Eso me deja tranquilo. Sabemos que estamos en un proceso de recambio y hoy nos demostraron que hay una generación detrás que puede hacer las cosas de muy buena manera”.

El próximo partido de la “Roja” es ante Colombia el martes 13 a las 21:45 horas en el estadio Nacional.