Subsecretario del Interior reconoció que el caso Pío Nono “genera un mayor nivel de tensión” entre la ciudadanía y Carabineros

El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, se refirió la mañana de este miércoles al denominado caso Pío Nono, ocurrido el pasado viernes cuando un joven de 16 años cayó al lecho del río Mapocho tras la acción de un funcionario de Carabineros que está en prisión preventiva y que fue dado de baja de la institución policial.

Al respecto, la autoridad reconoció que ante el primer aniversario del estallido social, el próximo 18 de octubre, hay que tomar medidas adicionales de seguridad. “Obviamente hay que tomar medidas adicionales de resguardo porque sabemos que lo que ocurrió el viernes genera un mayor nivel de tensión, hay que tomar medidas adicionales para bajar el riesgo”, dijo Galli en radio Concierto.

En tanto, al ser consultado específicamente sobre el caso del exfuncionario Sebastián Zamora, que portaba una cámara particular que no declaró en su momento, indicó que “hemos sido claros en la necesidad de contribuir con todos los antecedentes a la fiscalía, todos los antecedentes que se han ido recabando de manera de determinar exactamente cuáles son las circunstancias y cuáles son las responsabilidades individuales”.

Mientras, sobre el uso de las cámaras personales, el subsecretario dijo que “se ha protocolarizado que los carabineros pueden andar con sus cámaras privadas, pero con dos condiciones; primero las tienen que declarar, Carabineros tiene que tener registro, lo que dice Carabineros es que esta cámara corporal no había sido declarada y tanto es así que se entera por la declaración particular (…) Carabineros se entera por declaración privada particular de este carabinero que le hace ver a ella que portaba una cámara, lo que corresponde es que se pongan esos antecedentes en manos de la fiscalía”, puntualizó.