Cuestionan Presupuesto 2021: senadores de oposición condenaron actuar de Carabineros por caída de joven al río Mapocho

Senadores de oposición cuestionaron el Presupuesto 2021 a Carabineros y condenaron su actuar tras la caída de adolescente al río Mapocho provocada por un uniformado.

“Como ya es de costumbre las Fuerzas de Orden y Seguridad actuaron de manera desproporcionada e injustificada, transgrediendo toda garantía constitucional en lo referente a la libertad de reunión y de expresión”, señalan 24 parlamentarios este sábado en una declaración pública.

Presupuesto 2021

De igual forma, espetaron: “No podemos aceptar ni una víctima más producto del actuar de una institución que clama una profunda reestructuración. La ciudadanía y el país no entenderían que como senadoras y senadores de oposición aprobemos el Presupuesto 2021 de Carabineros de Chile, sin que conozcamos una salida concreta, certera y que resuelva las graves vulneraciones de Derechos Humanos de la que hemos sido testigos desde octubre a la fecha. Y que se tomen medidas concretas en un problema estructural y no de un solo carabinero”.

“Es fundamental que el Ministro del Interior y Seguridad Pública y la mismísima institución de Carabineros de Chile establezcan y comprometan sanciones claras, responsables y consistentes ante tan criminal e irresponsable actuar, así también como comprometer una reforma estructural a la institución de Carabineros de Chile, a través de una real modernización y modificación de sus bases curriculares en los procesos formativos”, sostienen.

“Estos ya no son hechos aislados. Esperamos que el Gobierno y Carabineros reoriente su actuar hacia un respeto irrestricto de los Derechos Humanos y la dignidad de las personas, comprendiendo que este tipo de actuaciones sin investigaciones ni sanciones pertinentes sólo abrirán paso a un mayor descrédito y falta de confianza de ciudadanas y ciudadanos para y con la institución de Carabineros de Chile. Más aún en el actual escenario que antecede al plebiscito constitucional del 25 de octubre, donde requerimos a un Chile unido en el marco del debate de las ideas de futuro”, concluyeron.