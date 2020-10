Rector UC sobre comienzo de ensayos clínicos de vacuna Sinovac: “Estamos priorizando personas que trabajen en el ámbito de la salud”

El rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, se refirió en ADN Hoy a la autorización del Instituto de Salud Pública (ISP) para que comiencen los ensayos clínicos de la vacuna contra el coronavirus Covid-19, del laboratorio Sinovac Biotech (China).

“Significa que ya tenemos todas las autorizaciones sanitarias del Ministerio de Ciencia, Salud e ISP para poder comenzar con este protocolo. Estamos hoy día importando las vacunas y los placebos para poder -esperamos nosotros- de aquí a unos 10 días iniciar el reclutamiento“, expresó el médico.

“Hemos conversado anteriormente con 3.000 voluntarios, entre los 18 y 60 años, personas sanas. Estamos priorizando personas que trabajen en el ámbito de la salud, en donde allí hay mayor exposición al riesgo”, detalló.

“Estas actividades tan importantes no se hacen en solitario, sino que en un consorcio, en donde hay 8 instituciones de educación superior, universidades desde Antofagasta hasta Valdivia, coordinadas por nosotros”, indicó.

“La idea es que no sea centrado en la región Metropolitana, sino que sean sujetos voluntarios a lo largo de la mayor parte del país, con una buena distribución etaria, con áreas públicas y privadas de centros de atención pública y privada, y en cada una de las instituciones va a aparecer toda la información -de manera pública, redes sociales, etcétera- cuando comencemos a reclutar los voluntarios”, informó.

Posible fecha de vacunación y seguimiento

De igual forma, Sánchez sostuvo: “En general, todos estos estudios son internacionales. En Brasil, Tailandia, Bangladés, Indonesia y China se estaban realizando pruebas similares, entonces nosotros aportamos a un conocimiento amplio en temas de esta vacuna, y esperamos contar con preparados de vacuna durante el próximo año, no sabemos bien los meses, pero estamos bien confiados que esta prueba clínica va a ser importante para llegar a esa meta”.

“Hay que separar dos cosas. El protocolo se realiza básicamente de aquí a diciembre, son más o menos 3 meses entre reclutamiento, la puesta de las dosis, la evaluación. El seguimiento de efectos adversos y de inmunidad se realiza por más de un año“, aclaró.

“En China esta vacuna Sinovac ya se está usando como una vacuna de emergencia, que se llama, en población de alto riesgo, o sea, salud, población militar, lo que no significa que nosotros la vayamos a ocupar antes de pasar otras etapas, pero nosotros perfectamente a nivel mundial podemos ser parte de un inicio de vacunación durante el primer semestre, el ministro Paris decía primer trimestre… ojalá, mientras antes mejor, pero que cumpla con todas las medidas de seguridad”, afirmó.

“En el momento en que nosotros participemos de la autorización a nivel mundial y nacional del inicio de una vacunación se parte por los grupos de riesgo. El ministro decía que en Chile entre los 18-19 millones de habitantes hay cerca de 5 millones que son población de riesgo“, expuso.

“Esta vacuna nuestra del protocolo que estamos involucrados se ha utilizado con el nombre de vacuna de situación de emergencia, pero eso no es lo que se debiera comenzar a emplear en Chile cuando esta autorización esté dada”, manifestó.

Efectos adversos

Por otra parte, sobre los efectos adversos, explicó: “La vacuna Sinovac tiene virus muerto, totalmente inactivado, en el caso de Oxford tenía un segmento de virus. Por lo tanto, la metodología y familia de vacunas son muy diferentes. Sinovac tiene la misma familia de vacuna que, por ejemplo, el sarampión“.

Pero para tranquilidad de la población, aseguró que para ello hay distintas etapas en el proceso de la vacuna, con el fin de asegurarse que sea segura, además de un estricto seguimiento a los pacientes voluntarios.

Mutación del Covid-19

Sobre las mutaciones del coronavirus Covid-19, sostuvo: “No hemos visto mutaciones del virus, hasta ahora. Habitualmente pueden tener mutaciones, lo que significa que parte de su código genético puede modificarse“.

“El mejor ejemplo son los virus contra influenza, que todos los años la vacuna es diferente, porque el virus va cambiando su extensión genética. Eso no se ha visto en coronavirus Covid-19, hasta ahora, lo que no significa que en un futuro no se pueda producir“, afirmó.

“Si se produjera, obviamente que las casas farmacéuticas que están fabricando estas vacunas van a tener que actualizar su presentación de vacuna frente a lo que el virus presente”, concluyó.