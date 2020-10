Ministro de Educación y retorno a clases: “Los alcaldes no toman las medidas que debiesen estar tomando”

En medio de la controversia por el plan del Gobierno que apunta al retorno a las clases presenciales bajo condiciones sanitarias, sumado a la situación que se vivió durante esta jornada en Pirque, el ministro de Educación, Raúl Figueroa, acusó una “carencia de liderazgo” de los alcaldes y que la única meta es que “la escuela esté disponible para sus alumnos”.

El secretario de Estado explicó a 24 Horas que “la comunidad educativa, el alcalde de Pirque, ha tenido un rol importante porque ha asumido su liderazgo. Tenemos hoy en día una carencia importante de liderazgo a nivel de los sostenedores que es relevante destacar“.

“El Ministerio de Educación seguirá haciendo todos los esfuerzos para acompañar al máximo todo este proceso complejo de educación a distancia”, agregó Figueroa. “Pero también tenemos que tener muy claro que donde se den las condiciones sanitarias es importante recuperar la experiencia escolar, porque los efectos de la pandemia son literalmente brutales“.

Respecto del rol de los jefes comunales, el ministro remarcó que “creo que muchos alcaldes, que son los principales sostenedores de la educación pública en Chile, no toman todas las medidas que debiesen estar tomando en algunas comunas, que no es lo mismo una comuna que está en cuarentena que otra que no ha tenido ningún caso en todo lo que va de la pandemia”.

Además, subrayó que “es importante que las escuelas que decidieron abrir estén disponibles, pero la expectativa es que se vayan sumando más alumnos. Lo principal es que esas escuelas van a estar disponibles”.

“Que tengamos la voluntad de apoyar la apertura de escuelas, no significa que el apoyo a la educación a distancia desaparezca“, sentenció Figueroa.