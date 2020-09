Doctora Carolina Herrera y tratamiento de la pandemia en Chile: “Estiramos la cuerda hasta un 408% en aumento de camas críticas”

Asegurando que “estiramos la cuerda hasta un 408% en el aumento de camas críticas“, la doctora intensivista broncopulmonar del Hospital Fach, Carolina Herrera, comentó en ADN Hoy cómo se ha tratado la pandemia del coronavirus Covid-19 en el país, a seis meses del primer caso.

Al respecto, la experta agregó que “en este momento nadie en Chile se ha quedado sin cupo de UCI, de hospitalización, nosotros estiramos la cuerda hasta un 408% en el aumento de camas críticas, lo comentamos el 13 de junio había 100 personas ventiladas fuera de UCI, fue una situación pavorosa, no quisiéramos bajo ningún contexto tener que vivir esa experiencia de nuevo, aprendimos que donde mejor están trabajados los pacientes críticos es en las UCI, reconociendo el esfuerzo que se hizo en unidades aledañas”.

Además, puso énfasis en indicar que se tendrá que hacer un catastro de las personas que usaron ventilación mecánica, muchas de las cuales pudieron quedar con graves secuelas a causa de ese tratamiento.

“Nos hemos dado cuenta recientemente que aquellas personas que se posterga, se evita, se trata de impedir o se deja como última opción el ventilador mecánico, tienen mejor resultado con el aporte de nariceras de alto flujo que aquellos que precozmente se ponen en ventilación mecánica. Aquí el hecho de poner como elemento relevante el ventilador mecánico nunca fue la mejor opción, la experiencia que vive una persona puesta en ventilación mecánica en una UCI y la rehabilitación de después, es algo que vamos a tener que discutir a futuro, hay que hacer el catastro de las personas que han quedado terriblemente secueladas. Tenemos una cantidad de secuelados del coronavirus que es enorme”, explicó.

Finalmente, la doctora enfatizó que el virus se mantendrá circulando, por lo que las personas deben mantener las medidas básicas de prevención para evitar contagiarse hasta que haya una vacuna.

“Lo que tenemos que transmitir a la población es: no se exponga, no se enferme eso no significa quedarse en cuarentena permanente por meses, significa que este virus se ha quedado en la humanidad, no va a irse, puede mutar, pero las medidas de control son las tres básicas; lavado de manos, uso de mascarilla, distancia física y esperar tranquilo cuando lleguen las vacunas que ya se han prometido para el próximo año”, puntualizó la experta.