Asociación de Magistrados por rechazo a acusación constitucional de jueza Donoso: “El resultado anuncia respeto a la independencia judicial”

La presidenta de la Asociación Nacional de Magistrados, Soledad Piñeiro, se refirió la mañana de este viernes en ADN Hoy al rechazo de parte del Senado de la acusación constitucional que se había presentado contra la magistrada Silvana Donoso, a quien se le acusaba de “notable abandono de deberes” luego de haber presidido la comisión que entregó la libertad condicional a Hugo Bustamante en 2016, sujeto que fue imputado por el femicidio con violación de la joven Ámbar Cornejo en agosto de este año.

Al respecto, Piñeiro indicó que “una acusación como esta interfiere la independencia judicial, y además como se ha dicho y me parece muy bien las fundamentaciones que anunciaron los senadores en relación a la necesidad de tantos cambios no solo en la ejecución de las penas sino que también respecto del sistema de responsabilidad de los jueces, en ese sentido el resultado si bien es cierto nos anuncia un respeto a la independencia judicial, y que también reconoce estas deficiencias, un resultado distinto no habría cambiado los objetivos sino que la forma en que tendrían que ser tratados”.

Leer también Judicial Presidente de la Corte Suprema y acusación fallida contra Donoso: “Se valoró la independencia y autonomía de los jueces” Nacional Jueza Donoso tras rechazo de acusación constitucional: “Estoy tranquila y tremendamente agradecida del Senado” Política La polémica declaración del diputado Longton en la acusación constitucional contra la jueza Silvana Donoso

En ese sentido indicó que el sistema judicial debería contemplar una norma para sancionar el actuar de los jueces, lo que hoy no existe.

“Para poder calificar si es o no una omisión grave, tendría que estar tipificado una norma que establezca un tipo de sanción, eso lo podemos estudiar, consensuar en una norma respecto de cualquier otra acción del juez“, señaló la magistrada.

En tanto, al ser consultada sobre el caso de la jueza Donoso y la libertad condicional que otorgó a Bustamante, Piñeiro puntualizó que “la imparcialidad del juez queda sujeta a que nos tengamos que ajustar a la ley, que puede ser muy buena, muy mala, incompleta, puede tener muchas dificultades, pero tenemos que ajustarnos a la ley“.