Espacio Público respondió a ministro Paris: “No podemos responsabilizamos de expresiones que no hemos usado ni de interpretaciones que no hemos hecho”

A través de un comunicado firmado por Eduardo Engel, Diego Pardow y Pablo Simonetti, el centro de estudios Espacio Público respondió a los dichos del ministro Enrique Paris, quien en su última entrega de datos Covid en La Moneda durante este pasado miércoles, “desafió” al grupo a acudir a la justicia por afirmar que existen “incentivos” en la aplicación de PCR, luego de que, en el más reciente informe, apuntaran a que los resultados de la positividad “podrían ser artificialmente bajos” por la realización de tests a “personas con baja probabilidad de estar contagiadas”.

“En una de las secciones de nuestro informe de ayer realizamos una evaluación de los indicadores de positividad con la intención de sugerir una mejora en los protocolos que regulan la “Búsqueda Activa de Casos (BAC)” y de argumentar, con base en la evidencia, a favor de la conveniencia de adoptar las decisiones sanitarias del “Plan Paso a Paso” sobre la base del índice de positividad que excluye los tests realizados mediante BAC”, expresó el ente, expresando que creen que “es la manera más segura de continuar con el proceso de desconfinamiento, mientras no se afinen los protocolos actuales para asegurar la uniformidad en la implementación del BAC”.

Explicando que el indice de positividad se define como “la fracción de tests PCR que resulta positiva en un territorio y periodo determinado”, y que “agrupa información proveniente de dos estrategias muy distintas”, ya que una es la manera habitual de los test luego de que alguien tenga malestares propios de la enfermedad, y la otra tiene que ver con la salida a buscar personas que podrían estar contagiadas, Espacio Público afirmó que su caracterización de esta estrategia se basó “a partir de nuestro trabajo de entrevistas con alcaldes y autoridades de salud locales”, constatando que “la estrategia de BAC se traducía en ciertas ocasiones en la realización de tests en plazas, terminales u otros lugares públicos donde, incluso cuando se encuentran en zonas de alta incidencia, la probabilidad de dar con un resultado positivo es más baja que en contactos estrechos o población expuesta”.

Luego de detallar las cifras comparadas de ambas estrategias en Tarapacá y Biobío, el centro de estudios lamentó el tono con que la autoridad sanitaria “decidió referirse a nuestro informe. En otras oportunidades, cuando estos informes dieron lugar a debate, realizamos esfuerzos para ofrecer explicaciones adicionales que nos permitieran mantener un diálogo constructivo y centrado en las políticas públicas. En este caso, sin embargo, no podemos responsabilizamos de expresiones que no hemos usado ni de interpretaciones que no hemos hecho”, invitando a la comunidad “a revisar el texto de nuestro informe y formarse su propia opinión”.

Al cierre, reiteraron su disposición al ministro Paris de reunirse y “discutir en detalle, tanto este tema corno cualquiera de los abordados en los cerca de 60 informes” que han realizado.