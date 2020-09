Autoridades hicieron “positivo balance” de Fiestas Patrias: 14.400 vehículos fueron retornados en cordones sanitarios

Un positivo balance hicieron las autoridades de Carabineros y del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda), de los cordones y aduanas sanitarias impuestas durante el fin de semana de Fiestas Patrias, donde 14.400 vehículos fueron devueltos a sus lugares de origen por no contar con los permisos correspondientes para trasladarse entre regiones.

Al respecto, el comandante de la policía uniformada, Luis Bustamante, indicó que “este hecho de ser retornados significa que la persona no alcanzó a salir de la región, no es sometida a sumario, no es detenida, es alertada e informada porque pudo haber cometido un error”.

En tanto, el director nacional del Senda, Carlos Charme, señaló que “el balance es positivo en cuanto a la operación y los controles que se realizaron en todo el país, fue buen acogido por toda la ciudadanía“.

En ese sentido, la autoridad agradeció a las personas por la buena disposición mostrada a la hora de ser controladas. “El agradecimiento a cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que fueron controlados en los diversos controles del país y sanitarios, hubo una buena disposición y colaboración clara al ser fiscalizados“, puntualizó Charme.