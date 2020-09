Presidenta de la Asociación Nacional de Magistrados y acusación a Silvana Donoso: “Es una anomalía”

La presidenta de la Asociación Nacional de Magistrados, Soledad Piñeiro, se refirió a la acusación constitucional a la jueza Silvana Donoso, declarada admisible este jueves por la Cámara de Diputados.

Cabe recordar que la magistrada es acusada de notable abandono de deberes, luego de presidir en 2016 la comisión que concedió la libertad condicional a Hugo Bustamante, único imputado por el femicidio con violación e inhumación ilegal de la adolescente Ámbar Cornejo.

“De alguna manera fue una sorpresa, pero por sobre todo es una preocupación para nosotros, porque que una acusación esencialmente de carácter política se aplique a funcionarios cuya forma de funcionamiento no es política, es una anomalía“, sostuvo.

“Lo que hace esta fórmula es intervenir en la independencia judicial“, agregó.

“La facultad existe, se ejerce y no negamos que tanto diputados como senadores ejerzan esa facultad, pero el sistema no la debería contemplar, a eso me refiero con una anomalía”, explicó.

“Así como tenemos otras anomalías en el sistema, que tienen que ver en este caso con el sistema de responsabilidad interno del Poder Judicial, donde también hablamos de muchas deficiencias, de falta de definición de conducta, de falta de asociación a estas definiciones, a las sanciones de tener un órgano independiente que revise, por ejemplo, es que entendemos que la acusación constitucional no debería existir en el sistema para los jueces, hablamos de una anomalía porque existe, y debe ser ejercida”, indicó.

Notable abandono de deberes

De igual forma, Piñeiro afirmó: “Si uno quiere revisar la forma en que se decidió, no debe ser revisada la decisión, sino que las formas en que se actuó“.

Además, expresó: “Aquí hay un problema muy importante, muy trascendental para la acusación, y es su contenido“.

“Una acusación dice que se debe revisar el notable abandono de deberes, y ahí tenemos una dificultad que tiene que ver con qué es un notable abandono de deberes en la función de un juez, porque si no puedo revisar el contenido de sus resoluciones, entonces qué es lo que puedo revisar. El juez no sabe en definitiva qué es lo que le van a revisar”, concluyó.