Ministro de Salud por cambios en “Fondéate en tu casa”: “Cuando hemos cometido errores, los reconocemos y corregimos”

Este lunes, el Gobierno salió a aclarar los nuevos lineamientos del plan “Fondéate en tu casa”, elaborado para celebrar las Fiestas Patrias en el contexto de la pandemia del Covid-19. El ministro vocero Jaime Bellolio se encargó de entregar las medidas para los días 18, 19 y 20 de septiembre, entre ellas, que las comunas en cuarentena no tendrán acceso a los permisos especiales para estas fechas.

Tras la intervención del titular de la Segegob, el propio ministro de Salud, Enrique Paris, hizo una reflexión en torno a estas modificaciones.

“La verdad es que como ha dicho el ministro Bellolio, nosotros hemos acogido y escuchado no solamente a la gente, sino también a las autoridades comunales y regionales. En esta nueva política moderna, y creo es un hecho importante, cuando hemos cometido errores, lo reconocemos, lo aceptamos, lo damos a conocer y los corregimos“, sostuvo Paris.

Agregó que “por lo tanto, creo que es importante esta conferencia de prensa para aclarar las dudas que no supimos aclarar y estoy de acuerdo que la evaluación y comunicación de riesgo es una ciencia que hay que manejar muy bien para poder comunicar a la sociedad”.

Respecto de las responsabilidades, Paris subrayó que “trabajamos en equipo y todas las decisiones que tomamos lo hacemos siempre en equipo. No sólo nosotros tres. Son más de 14 personas las que se reúnen los miércoles, los viernes y los domingos para tomar este tipo de decisiones”.

En cuanto a su diálogo con las autoridades regionales, el ministro de Salud remarcó que “me he comunicado además con las regiones, obviamente que desde el punto de vista sanitario. Me he comunicado con los alcaldes, con los intendentes. Aprovecho de mandarle un saludo al intendente de Concepción que está de cumpleaños“.

El último punto tiene relación con los cuestionamientos que realizó la máxima autoridad de dicha región, Sergio Giacaman, quien señaló que el plan era “permisivo”. En ese sentido, Paris hizo un llamado a la unidad.

“Creo que en las Fiestas Patrias debe primar la unidad de los chilenos y debe primar la preocupación de nosotros mismos por la salud de nuestros compatriotas. Eso es lo que queremos transmitir: una fiesta familiar, de unión, que lleve a recomponer en algunas ocasiones los lazos familiares, pero respetando siempre la salud del prójimo, cuidando a nuestro prójimo, cuidándonos a nosotros mismos, pero cuidando también al que vive con nosotros, al que nos va a visitar o a quien quiere saludarnos”, sentenció el ministro.