Abogada de Fabiola Campillai por revocación de prision preventiva a Patricio Maturana: “Nuevamente la justicia abre la puerta para que pueda existir impunidad”

Durante esta jornada la Corte de Apelaciones de San Miguel revocó la prisión preventiva de Patricio Maturana, en el marco de la investigación frente a las responsabilidades tras el disparo que dejó ciega a Fabiola Campillai.

Tras esto, la abogada de la víctima, Alejandra Arriaza, afirmó que “nuevamente la justicia abre la puerta para que pueda existir impunidad”, encontrando “gravísima y lamentable” la decisión.

El excapitan de Carabineros “para nosotros constituye un peligro para la sociedad, y hoy cambian esta medida cautelar, con lo cual dejan abierta la posibilidad de que no exista justicia en Chile una vez más”

“Lo peor de todo no es que están cuestionando si es o no el que disparó, sino que el hecho de que no tenga antecedentes o que su nombre no esté involucrado en otra investigación”, cuestionó la defensora de Campillai.