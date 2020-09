Senador Harboe y cláusula de acuerdo con camioneros: “No hay trabajadores chilenos que tengan estos beneficios”

Tras el acuerdo cerrado entre los camioneros y el gobierno, el senador Felipe Harboe buscó recalcar uno de los puntos de acuerdo a los que se llegó con los camioneros movilizados durante los últimos días.

Particularmente, se refirió al punto seis, relativo al apoyo a las víctimas y a una serie de beneficios frente a lo que pudiera quedar fuera de las coberturas de seguros comprometidos.

“Con recursos de todos las chilenas y chilenos, en momentos de crisis económica y alto desempleo, el gobierno de Sebastián Piñera ha acordado que, frente a la quema de un camión, el Estado va a pagar el diferencial entre lo que da la compañía de seguros y el valor del camión”, explicó, sumando el pago del lucro cesante y el diferencial del seguro de cesantía y el contrato.

Frente a la disposición, Harboe aseguró que “no hay trabajadores chilenos que tengan estos beneficios. Qué pasa con los niños muertos por una bala loca. Qué pasa con las decenas de personas que perdieron su vista a manos de agentes del Estado. Qué pasa con el conjunto de personas que son víctimas de delitos y resulta que, como no tienen la fuerza para cortar las carreteras, no tienen estos beneficios. No parece una solución adecuada ni proporcional para el momento que estamos viviendo”.