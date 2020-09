Subsecretario del Interior confirmó que no se presentaron querellas por ley de seguridad del Estado contra camioneros en paro

El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, confirmó la mañana de este jueves en ADN Hoy que el gobierno no presentó querellas por la ley de seguridad del Estado contra los camioneros que estuvieron siete días en paro en el país, pese a las advertencias que se les hicieron por el bloqueo parcial o intermitente de las carreteras y el desabastecimiento de combustible que se registró en algunas ciudades del sur.

“Hubo nueve personas detenidas, denuncias ante los tribunales por delitos que se cometieron e incluso una persona resultó fallecida y hubo más de 1.500 infracciones del tránsito ya sea empadronadas o presenciales, acciones hubo. Las querellas, insisto existen cuando se presentan ante el tribunal, por ley de seguridad del estado no (hubo)“, señaló la autoridad al ser consultado sobre las acciones que se tomaron contra los transportistas movilizados.

El subsecretario además destacó que el gobierno compartía las razones por las cuales los transportistas se movilizaron, pero no la forma, señalando que “darnos por satisfechos porque este paro tenía un objetivo que es común, pero creemos que los medios o las formas de hacer ver esa inseguridad en la macro zona sur no era el paro, no era parar el tránsito aunque fuera esporádicamente”.

Galli puntualizó que “todo ciudadano tiene derecho a manifestarse de forma pacífica“, y al ser consultado sobre la especie de condición que pusieron los camioneros para “suspender” el paro y no darlo por terminado definitivamente, dijo que “tengo la comunicación oficial que dice que se suspendió la movilización no sujetándola a ninguna condición“.