“Este fue un plan que no se presentó en la Mesa Social”: Izkia Siches criticó medidas de “Fondéate en tu casa”

Este jueves se realizó la sesión de la comisión investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados que investiga los actos del Gobierno relacionados a los impactos sanitarios, económicos, sociales y laborales provocados por la pandemia del Covid-19.

A esta instancia fue invitada la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, quien en su exposición criticó el plan “Fondéate en tu casa” que presentó el Gobierno de cara a las Fiestas Patrias. Si bien el llamado es a permanecer en la casa, habrá permisos especiales para visitar a familiares.

“Este fue un plan que no se presentó en la Mesa Social. Creemos que eso es un error porque eso permite también dar un espacio de feedback y decirle al Gobierno esto no parece tan bien, esto no parece tan mal”, sostuvo la doctora Siches.

Agregó que “debo admitir que comunicacionalmente al parecer hubo bastante mala interpretación. No sé si el mensajero fue el errado o los medios los que no entendieron bien, pero las cuarentenas no se liberaban finalmente, solo se permitía con un permiso mayor grado de movilidad”.

Además, Siches sostuvo que “somos más conservadores desde el Colegio y particularmente en Magallanes, Bío Bío, las regiones que están en etapa 1, a nuestro juicio debían ser mucho más cautelosas, y ojalá hacer el llamado a no salir de su casa”.

Durante los días 18, 19 y 20 de septiembre, además de los permisos especiales, el toque de queda comenzará a las 21:00 horas y no desde las 23:00 como se realiza actualmente. También se extendió el Estado de Catástrofe hasta el 25 de este mes.

“Hay que reconocer que son fiestas muy emblemáticas y que lo que pretende la autoridad es intentar conducir a la población para que no terminen haciendo reuniones de 50, 100 personas, y poder ir delimitando las acciones que hace la ciudadanía, que de todas maneras se va a reunir”, concluyó Siches.