Subsecretario Galli anunció querella criminal por camioneros festejando con mujeres en plena movilización

Las imágenes se viralizaron en cosa de minutos y llegaron a ojos del Palacio de Gobierno. Durante la últimas horas, un video que circula a través de redes sociales dejó en evidencia a un grupo de camioneros en plena movilización de Fedesur festejando con dos mujeres en ropa interior, de noche, en la carretera y sin ninguna medida de protección ante la pademia del Covid-19.

Ante ello las repercusiones no se hicieron esperar y una de ellas fue la de José Villagrán, presidente de Fedesur, quien condenó el hecho: “me parece terriblemente mal, no sé por qué estaban esos conductores ahí, lo que pasó no lo aceptamos“, dijo en conversación con ADN Hoy.

Sin embargo, aquella excusa no valió para el Gobierno, quienes anunciaron querellas criminales por la situación: “efectivamente estamos recabando antecedentes para ver en que lugar habrían ocurrido esos hechos, que de ser efectivos son gravísimos. Con esos antecedentes presentaremos una querella criminal por el articulo 318 del código penal”, dijo Juan Francisco Galli.

El subsecretario del Interior agregó que: “desde el inicio de la pandemia hemos dicho que las personas que incumplían las medidas dispuestas por la autoridad sanitaria, no solo ponían en riesgo su propia salud, si no sobretodo la de los demás”, aseveró.

AMPLIADO| Lo dijo en #ADNHoy Fedesur rechazó que haya desabastecimiento producto del paro y reiteró que propuesta del gobierno “son migajas” https://t.co/YKXlMqYaT6 pic.twitter.com/w2spft20Ka — Radio ADN (@adnradiochile) September 1, 2020

“Empatizamos con las demandas del gremio del transporte de carga, porque creemos que efectivamente ha sido una actividad que ha permitido mantener la cadena de suministro en nuestro país en época de pandemia, por eso condenamos la violencia de la que han sido objeto en el sur”, agregó Galli.

Sin embargo aseveró que: “tal como empatizamos con esas víctimas de la violencia, pedimos que ese movimiento sea empático con la mayoría de la ciudadanía, que ha estado sometida a medidas restrictivas a consecuencia de la pandemia. Por eso hemos pedido antecedentes y así poder presentar las acciones criminales”, cerró.