Recordaron a María Música: El hecho que vinculó a la estudiante y a la fallecida exministra de Educación

Pesar en el mundo político y social generó el fallecimiento de la exministra de Educación, Mónica Jiménez, durante la jornada de este martes.

La militante de la Democracia Cristiana (DC) falleció, según fuentes cercanas a la familia, de un cáncer. Fue ministra de Educación durante la primera administración de la exPresidenta de la República, Michelle Bachelet, entre los años 2008 y 2010.

Pero su vida política estuvo marcada por un incidente que protagonizó en julio de 2008, cuando en el marco de movilizaciones estudiantiles, en ese entonces la estudiante María Música Sepúlveda le lanzó agua en el rostro, en el episodio conocido como el “jarrazo“.

Por ello es que tras la confirmación de la muerte, las redes sociales se tomaron el nombre de la exministra y además recordaron a María Música, transformando su nombre en tendencia durante largas horas.

Murió Mónica Jiménez, ex ministra de Educación a quien María Música le lanzó un jarro de agua en 2008.

El jarro de agua fue muy celebrado por algunos, me acuerdo. No lo merecía tanto ella como sí otros que ya pululaban en esa época y que hoy tenemos de matinal en matinal.

— Tamy Palma (@tamypalma) August 25, 2020