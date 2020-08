Presidente del Colegio de Profesores: “Vemos muy desconectado al ministerio de Educación de la realidad”

El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, lamentó que el Ministerio de Educación entregara un instructivo con las consideraciones para las evaluaciones en los colegios, contando con la posibilidad de que los estudiantes repitan de curso.

“Se refleja, una vez más, este desfase tan fuerte que tienen las autoridades educacionales con la realidad que están viviendo las comunidades escolares, poniendo los acentos en aspectos que nos parecen no son los centrales”, dijo en un video a modo de comunicado de prensa.

“Debe haber una priorización de las evaluaciones formativas, por entender la realidad de los estudiantes y de ninguna manera dejar alumnos repitiendo este año; aun cuando no hayan podido conectarse debidamente porque no ha sido voluntad de ellos. Hemos tenido familias y alumnos que no han tenido opción de conectarse“, agregó.

Además, cuestionó que se pidiera priorizar los objetivos de Lenguaje y Matemáticas. Según Aguilar, esto es un ejemplo de que las autoridades están atrasadas no sólo en relación al contexto sanitario sino que también “de las tendencias de la pedagogía moderna”.

“Es necesario activar distintas áreas del aprendiza, porque activan a su vez distintas zonas del cerebro. Son tendencias muy sobrepasadas en la pedagogía moderna”, dijo sobre centrarse en las materias mencionadas.

“Vemos muy desconectado al ministerio de Educación de la realidad, del contexto que vivimos hoy en día. Siguen actuando como si hubiera normalidad, cuando no la hay de ninguna manera”, cerró.