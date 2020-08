Director Espacio Público por posible rebrote: “Se puede evitar y la evidencia indica que la mayoría de los países lo está evitando”

El director de centro de estudios Espacio Público conversó con ADN Hoy, en donde profundizó acerca de su metáfora en torno a que la estrategia del Gobierno para el control de la pandemia del coronavirus Covid-19 es una ruleta rusa, afirmando que se basan en el indicador del número R, el cual continúa fluctuando entre 0.9 y 1.1 en la Región Metropolitana.

A su juicio, sostuvo que este es uno de los aspectos relevantes para saber hacia dónde va el país en su estrategia, aunque en vista del rango en que se encuentra, se genera incertidumbre.

“Las estimaciones sugieren que para la RM son 0.9 y 1.1 y si estamos en torno a eso, estamos frente a una situación de alta probabilidad de que en un par de semanas pueda volver un rebrote grande, y estamos en situaciones serias de nuevo. Si estamos en 0.9 es una buena noticia y si se mantiene por varias semanas, quiere decir que estamos en la línea correcta”, comentó.

Engel explicó que la metáfora de la ruleta apunta que “no sabemos si estamos en 0.9 o 1.1 porque es difícil de estimar“, lo que se debe, entre varios factores, al retardo en el conocimiento de los nuevos contagios, así como también porque es una estimación imprecisa en cuanto a cantidad.

Para efectos prácticos, el director de Espacio Público sostuvo que lo que hacen los países desarrollados y los grupos de expertos es que uno se juega a que el número R esté no en el rango, sino que lejos de 1, de modo que el espectro de incertidumbre sea menor a esa cifra o que no lo incluya.

Con respecto a qué medidas tomar para evitar un rebrote, señaló que se debe tener un buen sistema de trazabilidad, puesto que a pesar de que a diferencia de hace un par de meses, ahora existe uno, aún sigue siendo insuficiente. A lo anterior, se suma que se debe reforzar la campaña de comunicación para fomentar el autocuidado.

Por su parte, Engel se mostró contrario a la idea de que será inevitable pasar por otro periodo negativo en cuanto a la pandemia.

“Se ha instalado, entre las autoridades y los medios de comunicación, un poco la imagen de que el rebrote será inevitable y quiero decir tajantemente que no. Los rebrotes son evitables, se pueden evitar y la evidencia indica que la mayoría de los países lo está evitando“, afirmó, argumentando que más allá de casos como los de España, no hay noticias en torno a las naciones que sí están llevando de manera efectiva los controles.

Además, aclaró que “Chile está en medio del primer brote. No ha terminado en Chile. Los 1.500 contagiados diarios no significan el fin de un primer brote. Cuando lleguemos a un número más bajo se podrá decir, pero hay que tener un mejor sistema de trazabilidad, el que podemos hacer para así no tener un segundo brote y tener la recuperación económica que todo el mundo ansía”.