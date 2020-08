Fabiola Campillai por postura del Gobierno: “Nosotros ya no los necesitamos”

En conversación con CNN Chile, Fabiola Campillai, mujer que perdió la vista producto del golpe de una lacrimógena en su rostro lanzada por Carabineros, mientras esperaba locomoción colectiva para ir a su trabajo, se refirió al resultado del sumario interno que llevó la institución.

Al respecto, comentó que “no estamos conformes“, en vista de que la entidad decidió desvincular a dos capitanes por los hechos ocurridos en el contexto del estallido social.

La afectada comentó que no ha tenido ningún acercamiento por parte de Carabineros, a pesar del anuncio que fue dado a conocer por la prensa.

“Nunca se han comunicado con nosotros, ni cuando me pasó mi accidente“, dijo, agregando que “no tuvieron corazón, no me ayudaron, yo pude haber fallecido ahí mismo”.

Además, Campillai reveló que tampoco ha tenido acercamiento por parte del Gobierno, a pesar de lo expuesto por el vocero Jaime Bellolio.

“Nosotros ya no los necesitamos. Lo único que les pedimos es que nos ayuden con justicia, porque ellos saben. En su tiempo, cuando yo estuve mal, necesitaba de ellos, pero no estuvieron, ni con una palabra de aliento”, dijo.

La mujer consideró que justicia sería “que los culpables de lo que me pasó, estuvieran en la cárcel y tuvieran una pena efectiva“, puesto que “nada podrá devolverme mis ojos, mi olfato ni mi gusto. Las cicatrices no se van a ir”.