Alcalde de San Fernando confirmó que colegios de su comuna no volverán a clases este 2020

El alcalde de San Fernando, Luis Berwart, confirmó que los colegios de su comuna no volverán a clases este año, asegurando que “no están dadas las condiciones sanitarias” para retomar la actividad académica, debido a la pandemia del coronavirus y a los resguardos que se deben implementar para que el retorno sea seguro.

“Ya han transcurrido cinco meses en que hemos convivido con esta pandemia. Sin duda que ha dejado efectos nefastos socialmente y el panorama no va cambiar en el corto plazo. Por ello y velando por la salud e integridad de nuestros niños y niñas, jóvenes y la comunidad educativa en general, no somos partidarios al retorno a clases en los colegios que están bajo nuestra administración”, indicó el edil en el concejo municipal en el que dio a conocer la decisión de no retomar las clases.

El alcalde agregó que si bien no es una medida fácil, es la más acertada dado un posible escenario de rebrotes de contagios.

“Sin duda que no es una decisión fácil, criticada por unos y valorada por otros de nuestra comunidad, pero la vida en todo aspecto debe quedar a resguardo. No hay motivo que justifique medidas apresuradas, que tal como hemos visto no han surtido efecto en otros países que nos llevan la delantera: los rebrotes y contagios persisten pese a las medidas de prevención”, indicó.

El edil puntualizó que cada uno de los 21 establecimientos municipales están evaluando la forma de cerrar el año académico.