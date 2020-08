Ministro del Interior tras reunión con camioneros: “No nos parece que el camino sean los ultimátum”

Luego de sostener una reunión con diversos gremios de camioneros, quienes advirtieron eventuales movilizaciones si no hay solución a los ataques incendiarios en la macrozona sur, el ministro del Interior, Víctor Pérez, señaló desde La Moneda que “no creemos en los ultimátum“.

“Seguimos garantizando que el Gobierno hará todos los esfuerzos necesarios para restablecer el orden y que la gente pueda realizar su trabajo de manera normal en la Ruta 5, particularmente, en el sector de La Araucanía, la Provincia de Arauco y la Región de Los Ríos”, afirmó Pérez.

Añadió que “no nos parece que el camino sean los ultimátum, los temas no son de fácil solución, no se resuelven de un día para otro, requieren trabajo, requieren participación de las organizaciones y la comunidad. Y por ende, la voluntad política de Gobierno es dar esa tranquilidad”.

De este modo, Pérez profundizó en los dichos del presidente de la Federación Dueños de Camiones del Sur (Fedesur), José Villagrán, quien afirmó que “una quema más de un camión, los camioneros vamos a reaccionar“.

“Decir un camión más y vamos a paro es como prácticamente incentivar a que se queme un nuevo camión, por lo tanto, creemos que ese no es el camino. Estoy seguro de que esa apreciación no resuelve los problemas, incluso (puede) agravarlos. Yo vi en las conversaciones que sostuve con ellos un ánimo de querer solucionar los temas”, indicó el titular de Interior.

Pérez confirmó además que el Presidente Sebastián Piñera enviará un proyecto de ley denominada “Juan Barros”, que recuerda a un camionero fallecido como consecuencia de las quemaduras en su cuerpo, tras un ataque incendiario en Victoria.

El objetivo de esta legislación, indicó Perez, es que el camión “va a tener el concepto de morada, al igual que una casa, una propiedad”, y elevará la gravedad de la sanción si una persona muere en su interior. “Por lo tanto, ese delito de incendio va a tener la misma gravedad de que si se quemara una casa o una propiedad”, puntualizó el ministro.