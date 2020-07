Ministro Paris: “Es muy probable que tengamos un rebrote, no solo por los bares y los pubs, sino por el aumento de movilidad”

En conversación con La Cuarta, el ministro de Salud, Enrique Paris, habló de varios aspectos relevantes en torno al combate en contra del coronavirus Covid-19, como por ejemplo lo que se avecina para el país y algunas decisiones que tienen que ver con el mundo del deporte.

Sobre el plan de desconfinamiento, comentó que “es muy probable que tengamos un rebrote, no solo por los bares y los pubs, sino por el aumento de movilidad. Creo que podemos tener rebrote en el quinto paso, que es el Modo Covid, pues este es un virus desconocido que evoluciona de esa manera, produciendo rebrotes. Por eso es clave mantener la distancia social, las mascarillas y todas las medidas”.

Con respecto a lo que ocurre en el ámbito del fútbol chileno, indicó que “nosotros no tenemos por qué responderle al fútbol. Eso lo está viendo la ministra del Deporte, Cecilia Pérez, y hasta ahora no hay nada oficial. Ella lo está viendo todo. Supe que hay conversaciones y estamos en una etapa de preparación. Ahora ella nos pidió protocolos de salud, pero la fecha la ve el Ministerio del Deporte”.

Por otro lado, Paris fue consultado acerca de su estilo más cercano, en comparación al exministro Jaime Mañalich, manifestando que tuvo a una maestra particular en ese sentido.

“Eso, de la comunicación se lo aprendí a Eli de Caso. Fue mi maestra… -Claro, ‘qué rico, buena onda’, ministro. Jajaja. Claro ella me enseñó mucho. Ella tenía su estilo cercano, de otra forma de hablar. Me marcó. Trabajé con ella en Mega, después nos fuimos a TVN. Y somos amigos, siempre me llama para saber cómo estoy. Y aprendí lo de la cercanía con ella. Fue mi maestra”, relató.