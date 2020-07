Ministro Blumel por amenazas a parlamentarios: “La violencia política es una suerte de fascismo que no podemos permitir”

El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, rechazó las amenazas que han recibido parlamentarios durante los últimos días, en el marco de la discusión por el retiro del 10% de los fondos de pensiones, afirmando que “la violencia política es una suerte de fascismo que no podemos permitir”.

Recordemos que han sido diversos los senadores y diputados que han relevado haber sido víctimas de amedrentamiento.

“Respecto al amedrentamiento a los dirigentes políticos, a los parlamentarios en particular, quiero decir que es algo particularmente grave. La violencia es absolutamente incompatible con la democracia y la violencia política es una suerte de fascismo que no podemos permitir, que no podemos tolerar y que tenemos que rechazar“, dijo.

Blumel agregó que “rechazamos tajantemente, sin ningún pero, sin ningún condicionante cualquier episodio vinculado a la política, cualquier amedrentamiento. No existe ningún (…) tipo de descalificación o acto violento que se justifique por ninguna causa, no existe ninguno. Por eso, quiero reiterar el llamado a quienes tienen cargos de responsabilidad, a quienes tienen cargos de representación política a rechazar la violencia, a rechazarla y condenarla una y otra vez”.

El ministro adelantó que “vamos a investigar todos los amedrentamientos, todos los actos que tengan alguna connotación de hostigamiento, de violencia, porque no vamos a permitir que esa forma de imponer el pensamiento por la fuerza y la violencia sea la que predomine en nuestro país”.