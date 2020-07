Colegio Médico y plan Paso a Paso: “Si hubiésemos tomado medidas más precoces, ya podríamos estar en etapa 5”

“Faltó un poco de prudencia para transmitir ese plan”, expresó -en entrevista con Ciudadano ADN- el vicepresidente nacional del Colegio Médico, doctor Patricio Meza, a propósito del Plan Paso a Paso, anunciado por la autoridad con miras al desconfinamiento. Sobre todo, tomando en cuenta que ya se está implementando en las regiones de Los Ríos y Aysén. “Hay que tener un 100% de certeza de que tengamos muy bien montado el sistema de diagnóstico, trazabilidad y tratamiento”.

El dirigente precisó que es “inevitable que haya pequeños focos de contagio” por lo que recordó la importancia de “identificar precozmente esos nuevos casos” para aislar de manera efectiva a los contagiados y a sus contactos. “Un pequeño brote no lo vamos a transformar en un foco”.

Si bien Meza tiene la “certeza” de que esa trazabilidad sí está funcionando en Los Ríos y Aysén, pero “en otras no, y es un riesgo que la gente crea que hemos controlado la pandemia cuando no es así y asuma conductas de riesgo. Hay que ser cauto, e insistir en que este plan no se puede implementar hasta que no tengamos certezas”.

Una de las críticas que hizo “de forma categórica” el vicepresidente del Colegio Médico es que “no se nos invitó a participar con nuestros aportes. Pregúntenle a todas las personas que participaron en esa reunión. Se habló del tema, pero en ningún caso hubo un plan, ni menos se permitió participación y aportes”. Por eso, hizo un llamado al Presidente y al ministro de Salud a que las instancias de discusión de las políticas a implementar sean “más representativas”, considerando a expertos y también a alcaldes, que conocen la realidad de cada zona. “No hay ningún espacio de error. No nos podemos volver a equivocar”.

También insistió en la importancia de que la comunidad entienda de qué se trata el plan de desconfinamiento. “Hay que transmitir un mensaje claro”. Si bien las cifras globales en Chile han mejorado, “sabemos que esas cifras no son iguales en todas las comunas del país. Por eso es tan importante la opinión de los actores locales”.

Meza enfatizó que “no es fácil aventurar una fecha” en relación al desconfinamiento, agregando que “hay mucha información con la que el Colegio Médico no cuenta”. Esa información, aseguró, se la han pedido a la subsecretaria. “Hay una serie de elementos que no están en el conocimiento público para plantear una fecha probable”. Sin embargo, insistió en que las medidas de autocuidado deben mantenerse. “La pandemia nos va a acompañar uno o dos años más, mientras no contemos con una vacuna efectiva, cuya disponibilidad va a ser probablemente en un año, o más inclusive”.

El dirigente valoró el esfuerzo de la población en mantenerse en cuarentena, aunque planteó que “si como país hubiésemos tomado medidas de aislamiento más precoz, ya podríamos estar en etapa 5”. Por lo mismo, cree que descuidar las medidas puede significar “rebrotes similares, o más intensos” que los iniciales.

Otro grupo que ha sufrido los embates de la pandemia es el personal de salud. Meza valoró su esfuerzo, recordando que “muchos han dejado su familia en casa y se han ido a una residencia sanitaria para no correr el riesgo y seguir atendiendo a la comunidad como lo necesita. Produce mucha frustración dar de alta a un paciente, y que la comunidad desestime ese esfuerzo poniendo en riesgo su salud, yendo a fiestas o saliendo a la calle”.

Por lo anterior, Meza hizo el llamado a que “no nos acostumbremos a los números de fallecidos como cifras estadísticas, detrás hay un drama tremendamente doloroso, y le puede pasar a cualquiera de nosotros”.

Consultado por un eventual retorno de los espectáculos masivos, el dirigente señaló que “es poco probable que vuelvan este año. La forma de funcionar en salud, educación, deporte o espectáculos, va a tener que ser distinta. De lo contrario, corremos el riesgo de un rebrote tan intenso como el inicial”.