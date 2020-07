Exdirectora del DEIS: “Efectivamente, han muerto cerca de 12.500 personas por Covid-19”

La doctora Danuta Rajs, creadora y exdirectora del Departamento de Estadísticas e Información de la Salud, explicó que, de acuerdo a las recomendaciones internacionales, en Chile han fallecido por Covid-19 12.435 personas.

“Efectivamente, han muerto cerca de 12.500 personas por Covid-19“, declaró en ADN Hoy.

Según el 34° informe epidemiológico del Minsal, en base a datos del Deis, en el país han muerto 8.503 pacientes con un examen PCR positivo por la enfermedad, mientras que otros 3.932 son considerados sospechosos porque al momento del deceso no contaban con un test.

Sin embargo, la experta explicó que ambas categorías “tienen el valor de un código hermano”. Lo que se codifica y se toma en cuenta como la causa básica de muerte es el diagnóstico que el médico puso en el certificado de defunción. Los exámenes de laboratorio siempre son complementarios al diagnóstico, pero no lo definen“, dijo.

“El hecho de que no tenga el examen no invalida el diagnóstico del médico (…) No invalida que esas son muertes por Covid-19″, recalcó.

Rajs afirmó que es necesario informar tanto los decesos con test y los sin test “e incluso sumadas porque pertenecen a un mismo código en la clasificación de enfermedades”.