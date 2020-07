José Miguel Bernucci y desconfinamiento en Aysén y Los Ríos: “Una vez más se ha puesto la medida antes de dar a conocer el plan”

José Miguel Bernucci, secretario general del Colegio Médico (Colmed), se refirió a las medidas de desconfinamiento anunciadas por el Gobierno para las regiones de Los Ríos y Aysén.

En conversación con CNN Chile, Bernucci manifestó que esperaban el plan de desescalada antes de tomar la decisión, pero que eso no fue así. “Hay que señalar que estas dos regiones nunca estuvieron confinadas, si no que hubo un relajamiento de las medidas impuestas a modo general, y en ese relajamiento se deben tener ciertas cosas presentes. Nosotros como Colegio Médico esperábamos que tuviéramos el plan en las manos entregadas por parte de las autoridades (…) Lamentablemente eso no fue así, una vez más se ha puesto la medida antes de dar a conocer el plan“, señaló.

Además afirmó que mientras no exista un plan de trazabilidad de los contagios por Covid-19, cualquier medida que apunte a levantar el desconfinamiento es audaz. “Mientras el plan de trazabilidad no esté andando, cualquier medida que apunte a relajar medidas o levantar confinamiento es un poco audaz por el riesgo de rebrote. Y este riesgo de rebrote no es un invento, vemos lo que pasa a nivel mundial, lo que pasa en Australia, que había sido un caso exitoso, lo que pasa en Israel, en Florida, en EE.UU.”, aseguró.

Finalmente, el secretario general de Colmed sentenció que mientras más demora haya en controlar la pandemia, mayor será el tiempo de recuperación de la economía, puesto que “la mejor recuperación económica es manejar la pandemia”.