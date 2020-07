“Todo suma: nuestro ADN es ayudar” hizo una nueva entrega de cajas de alimentos en Independencia

“Todo suma: nuestro ADN es ayudar” sigue entregando cajas de alimentos gracias a los aportes de los auditores de Radio ADN, para ir en ayuda de tantas familias que las necesitan en este tiempo de crisis.

Si quieres ser parte de la campaña, o quieres contar tu historia para poder ayudarte, comunícate al +569 7772 7572

Ciudadano ADN estuvo hoy en la población Juan Antonio Ríos de la comuna de Independencia, en la calle El Pino, justo frente a la Plaza Chamaco Valdés. Desde ahí, Stephanie Piña, joven madre de 3 hijos -uno de ellos de tan solo 4 meses de edad-, agradeció la ayuda de Radio ADN.

“Estos cuatro meses han sido difíciles, porque estoy sola con mis hijos. Tengo un negocio, una peluquería en Santiago Centro, y no la he podido abrir por esto del Covid”, contó Stephanie, que vive en condiciones que necesita urgentemente mejorar. “Yo vivo en esta casa, pero es una toma, así que tengo que buscar un arriendo o buscar una casa con el subsidio que me dio el gobierno. Necesito salir de aquí”, dice, con un acento dominicano que delata un vínculo con ese país, pese a que no es de esa nacionalidad. “Mi expareja es de allá y se me quedó pegado”, contó.

Stephanie contó que su mamá la ayuda “como ella puede, porque vive en el campo”, y no la ve desde que comenzó la pandemia. El padre de sus hijos, en tanto, está privado de libertad. También recibió el bono Covid, “una ayuda muy importante, que no esperaba, así que me cayó muy bien”. Según le dijeron, no podrá abrir su negocio al menos hasta septiembre. Tampoco puede ir a una feria libre del sector donde solía vender empanadas, té y café.

Ciudadano ADN no olvidó agradecer a los auditores que han aportado a la campaña: uno por uno, fueron nombrados al aire por los conductores del programa, Sandra Zeballos y Aldo Schiappacasse.