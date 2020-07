Exministra de Salud por baja de casos: “Es muy probable que con el frío y la lluvia, muchas personas no vayan tanto a consultar”

En conversación con CNN Chile, la exministra de Salud, Helia Molina, habló acerca de la evolución del coronavirus Covid-19 en el país, profundizando en el tema del peak de contagios que vendría en el corto plazo.

Sobre esto, la otrora secretaria de Estado dijo que “nada de lo que se diga va a ser una verdad absoluta“, agregando que “uno puede estimar que con las bajas de temperaturas, sí vamos a tener un peak de 15 días más, o que a lo mejor vamos a tener una curva bimodal“.

Lo anterior se debe a que la Organización Panamericana de Salud aseveró que el periodo se vivirá en los próximos 15 días, en compañía de Colombia.

Por otro lado, Molina mostró sus reparos con respecto al análisis en la baja de casos que se ha consignado en los últimos días.

“Es muy probable que con el frío y la lluvia, muchas personas no vayan tanto a consultar y hay infectados que no se les está haciendo PCR“, dijo, agregando que el número que se da “puede no ser real”.

“Hay que transmitir que el riesgo está disminuyendo. Yo no hubiera dicho eso, pensando en lo difícil que es transmitir el riesgo, es una de las cosas más difíciles”, expresó.