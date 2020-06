Desbordes por polémica de Presidente Piñera: “Creo que el licor no es esencial, deberíamos restringirlo”

El presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, se refirió a la polémica que protagonizó Sebastián Piñera, al ser visto comprando vinos en pleno contexto de la pandemia por el coronavirus Covid-19.

En diálogo con CNN Chile, el diputado comentó que “creo que el licor no es esencial. Creo que deberíamos restringirlo y por lo tanto este tipo de locales no debería estar funcionando“.

Por su parte, Desbordes cuestionó además la discusión acerca de las actividades declaradas como “esenciales”.

“Cuando veo que Juan Sutil (presidente de la CPC) dice que no hay derecho del Estado de decidir qué es lo esencial y qué no, estamos dando una señal de que justificamos cualquier cosa como esencial y estamos llevando a miles de personas todos los días a trabajar en empresas que no son esenciales, estamos arriesgando la salud de los trabajadores, y estamos impidiendo que se controle la pandemia”, expresó.