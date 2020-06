OCDE advirtió que retiro de fondo de pensiones podría generar efectos negativos en las personas

La discusión por el posible retiro del 10% de los fondos de pensiones, por parte de los beneficiados, para mitigar los efectos económicos de la pandemia del Covid-19, sigue en el debate público y ahora desde la OCDE salieron a comentar la opción.

En ello, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) advirtió que dicha idea podría generar efectos adversos en el futuro para los trabajadores e incluso para la economía chilena “podría llevar a materializar pérdidas temporales del valor de los activos, problemas de liquidez y gestión de inversiones para los fondos de pensiones”, esgrimieron en un informe.

El ente aseguró que dicha opción debería ser considerada como “última opción” y sobre las comparaciones con otros países que han hecho lo mismo, comentó que se genera un alivio a corto plazo, pero podría “tener un costo potencial a futuro”.

La idea tomó fuerza luego de que el presidente de RN, Mario Desbordes, la comentara “se está incubando un malestar de clase media que siente que va a perder todo (…) esos temores se están haciendo realidad. Y esto que se está incubando nos puede salir mucho más caro que soltar un poco de plata” esgrimió este viernes el parlamentario.

“Lo he dicho muchas veces y no tengo problema en repetir mi postura. En estos momentos no va a ser la postura popular, pero eso da lo mismo. Tengo que decir lo que yo creo y que me parece responsable: me parece que esa idea es una mala idea, lo quiero decir con toda claridad”, indicó el pasado miércoles el ministro de Hacienda, Ignacio Briones.