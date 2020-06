Mario Desbordes: “Se está incubando un malestar de clase media que siente que va a perder todo”

Destapó una olla a presión que generó diversos comentarios. El presidente de Renovación Nacional (RN), Mario Desbordes, volvió a explicar su idea de que las personas que están sin trabajo, a consecuencia de la pandemia del coronavirus, puedan retirar el 10% de sus fondos en las AFP.

En conversación con Radio Duna, el diputado aseguró que su idea es que “las personas pudieran retirar una parte de su fondo de pensiones. No es el ideal, ojalá no sucediera nunca. Ojalá no hubiera que sacarle plata al fondo de pensiones, no cabe duda. Nadie dice que eso sea bueno”, dijo.

“Se está incubando un malestar de clase media que siente que va a perder todo (…) esos temores se están haciendo realidad. Y esto que se está incubando nos puede salir mucho más caro que soltar un poco de plata“, esgrimió el parlamentario.

Sobre las críticas negativas que recibió, Desbordes aseguró que “yo creo que la principal preocupación de los economistas, siendo sincero y transparente, quizás se dice solo en algunos medios especializados y despacito, no son las pensiones de las personas. No es eso lo importante. Es cómo afecta al mercado de capitales. Ese es el punto, y por eso la resistencia tan fuerte a esta cuestión”, sostuvo.