Presidente de Perú dio ultimátum a clínicas privadas, advirtiendo de que serán expropiadas si no llegan a acuerdo por tarifas de pacientes con Covid-19

El presidente de Perú, Martín Vizcarra, dio un ultimátum a las clínicas privadas de su país, en vista del conflicto existente por las negociaciones sobre las tarifas que se aplicarán a pacientes con coronavirus Covid-19, con el fin de que ingresen a las Unidades de Cuidados Intensivos.

La máxima autoridad del país vecino adelantó que si en 48 horas no se llega a un acuerdo, estas serán expropiadas.

“La tarifa propuesta por el Gobierno, que es razonable, no satisface a las clínicas privadas (…) No podemos esperar indefinidamente. Vamos a esperar 48 horas para que lleguen a un acuerdo. De no ser el caso, pensando en la salud, en la vida, y pensando en el artículo 1 de la Constitución, invocaremos al artículo 70 de la Constitución”, dijo.

En dicho punto, se establece que “el derecho de propiedad es inviolable. El Estado lo garantiza. Se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de ley. A nadie puede privarse de su propiedad sino, exclusivamente, por causa de seguridad nacional o necesidad pública, declarada por ley, y previo pago en efectivo de indemnización justipreciada que incluya compensación por el eventual perjuicio. Hay acción ante el Poder Judicial para contestar el valor de la propiedad que el Estado haya señalado en el procedimiento expropiatorio”.

Vizcarra comentó además el deseo de poder “tener en reserva las clínicas privadas para seguir atendiendo a la población” y que “si nos rebasa, tendremos que usar la oferta privada a precio razonable“.