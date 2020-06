Ministra del Trabajo: “Los fondos del Seguro de Cesantía son de los trabajadores, pero no han sido ahorrados por ellos”

La discusión sobre la iniciativa del Gobierno por el postnatal de emergencia se sigue generando en el mundo político. Ahora fue la ministra del Trabajo, María José Zaldivar, quien comentó la decisión de presentar un proyecto de cuidad de niños menores de seis años para abarcar a más beneficiados.

En conversación con 24 Horas, Zaldivar “el rol del Ejecutivo es intentar abarcar la mayor cantidad de personas. Al año nacen 140 mil bebés y 80 mil tienen derecho a pre y postnatal”, comentó agregando que la iniciativa del postnatal de emergencia “no estaba focalizando bien los recursos”.

En base a lo mismo, Zaldivar aseguró que el uso del Seguro de Cesantía como complemento del postnal no sería la mejor opción “los fondos del Seguro de Cesantía son de los trabajadores pero no han sido ahorrados por ellos, estos fondos han sido puestos por los empleadores”, agregando que dichos montos puedes ser utilizados de mejor manera “cuando yo no tenga ingresos durante mi vida activa”, indicó.

“Parte importante es de cargo del empleador. Esto no lo hace de forma dadivosa ni de un regalo, sino que porque la ley lo establece. Por lo tanto, en un momento cuando no puedo generar ingresos, ya sea porque estoy suspendido o tenga que estar al cuidado de mis hijos, es un muy buena razón para usar estos recursos”, agregó la ministra.

Sobre la propuesta del Gobierno, Zaldivar aseguró que “aquellas madres y padres que el postnatal está pronto a vencer, tendrán un suplemento en el monto que van a recibir. Entonces, en vez de recibir una tasa de reemplazado del 55%, tengan una tasa de reemplazo de 5 puntos más y que además se les garantice un piso de $300 mil, es decir, que el subsidio que reciben nunca sea menor a este monto”, complementó.

Al finalizar, aclaró que “las mujeres que están en ejercicio de prenatal tiene fuero. Ese fuero dura hasta que la guaguita cumple un año del postnatal original (84 días desde el nacimiento), por lo que están protegidas”, cerró.