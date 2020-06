Subsecretaria Martorell y catálogo de bienes esenciales: “Lo que se va a establecer son los criterios para determinar los productos esenciales”

La subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, se refirió al anuncio sobre la elaboración de un catálogo de bienes esenciales que se reparten a través del sistema delivery.

Martorell respondió lo dicho por el ministro de Economía, Lucas Palacios, quien había asegurado que “no habrá un catálogo para el despacho de productos domiciliarios“. La subsecretaria de Prevención del Delito señaló que no ha habido ninguna contradicción y que será el Ministerio de Economía en conjunto con las industrias quienes establecerán el criterio para determinar si un producto es esencial o no.

“Lo primero que quiero señalar es que no hay una contradicción en lo que he dicho el día de ayer respecto a la creación y el establecimiento de los productos esenciales, ni lo que ha señalado el ministro Palacios, de hecho todo eso se hizo en plena coordinación”, manifestó.

“Lo que se va a establecer son los criterios para determinar los productos esenciales. Eso lo va a realizar el Ministerio de Economía en conjunto con la subsecretaria de Prevención del Delito y con las distintas industrias. Acá lo importante es reducir la movilidad de las personas“, afirmó Martorell.

La subsecretaria indicó que los criterios serán “evolutivos, porque lo que hoy día puede ser esencial, mañana puede no serlo“.