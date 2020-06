Alcalde Daniel Jadue y prohibición de funcionamiento en ferias: “Muchos iban a atender contagiados y han muerto por Covid”

La municipalidad de Recoleta acaba de suspender las ferias libres por dos semanas, debido a la expansión de casos de Covid-19. Una decisión “unánime, de todos los partidos en el Concejo Municipal”, y que “responde a la falta de medidas más contundentes por parte del Gobierno”, según aseguró en Ciudadano ADN el alcalde de la comuna, Daniel Jadue.

“Si no lo hacemos ahora puede venir algo bastante peor. Muchos feriantes iban a atender contagiados y han muerto por Covid”, dijo el jefe comunal. La medida, puntualizó, fue bien tomada por los locatarios. “Hoy día no se instaló ninguno. Ellos entienden que es una necesidad”.

Jadue recordó que, mientras “miles de negocios” no han podido funcionar durante estos tres meses, y que una de sus primeras medidas, “mucho antes de que alguien estimara cerrar nada”, fue cerrar el Mercado Tirso de Molina, vector de contagios por su ubicación estratégica colindante a Santiago Centro e Independencia, “y la gente lo entendió perfecto”. El alcalde subrayó que “estamos en un minuto donde hay que poner la salud antes de cualquier otra consideración”.

Control de la cuarentena en Recoleta: “Estoy satisfecho de la gente de nuestra comuna”

Otras medidas que el municipio está tomando para controlar el cumplimiento de la cuarentena es denunciar ante la Seremi de Salud a empresas no esenciales que se han detectado en funcionamiento (“al menos cuatro denuncias las hice yo personalmente”), y preparar una querella contra los responsables de los desórdenes en el sector de Avenida Perú, que terminó con residentes detenidos que se negaron a usar mascarilla. Jadue insistió en que “el problema de fondo es que falta fiscalización. Se pone el foco solo en lo negativo, pero la gran mayoría de los chilenos está cumpliendo. Yo estoy satisfecho de la gente de nuestra comuna”.

Un problema similar se dio con vecinos de origen palestino, que habrían amenazado de muerte a un vecino, situación que Jadue está “monitoreando desde el día uno, y estudiando acciones legales”. El alcalde cuestionó que “comunicadores como Sergio Melnick buscaron una utilización política del tema que obligó a la comunidad palestina a reaccionar. Si no, esto no pasa de ser una riña violenta”.

Como una comuna con una fuerte presencia multicultural, y ante las particularidades que eso produce a la hora de enfrentar la pandemia, Jadue recordó que “tenemos una comunicación muy fluida con ellos”, además de contar con mediadores que hablan creolé o árabe. “Algunos no creen que el hombre pueda administrar algo mandado por Dios, que es algo que no comparto mucho, hay una diferencia por entender la pandemia como castigo”. Sin embargo, explicó, en Recoleta no ha habido “casi ningún conflicto en esto a pesar de lo complejo”.

Querella contra Piñera y Mañalich: “Espero que se establezca toda la verdad”

Jadue también se refirió a la declaración de admisibilidad, por parte del Tercer Juzgado de Garantía de Santiago, de la querella que presentó contra el presidente Sebastián Piñera y el exministro de Salud, Jaime Mañalich, y los subsecretarios Arturo Zúñiga y Paula Daza. “Espero que se establezca toda la verdad, y se establezcan responsabilidades penales y civiles por todas las muertes que se pudieron haber evitado con un manejo distinto de la pandemia”.

Una situación que, considera, es similar al vivido en tragedias como la de Antuco, donde murieron 45 conscriptos “por malas decisiones, y actores de derecha querellaron a la ministra de Defensa de la época”, o incluso al tsunami de 2010, en el que murieron 45 personas “por malas decisiones tomadas, e incluso se citó a la Presidenta de la República. Nada nuevo. Aquí hay mucho más mérito”.

Mientras el ministro de Salud, Enrique Paris, puso en duda la admisibilidad de la querella, Jadue le recomendó “que cambie sus asesores legales para que no cometa errores cuando hable en público. (Lo que dice) Es completamente falso. La inadmisibilidad es cuando los hechos no constituyen delito, cuando el tiempo de responsabilidades penales está extinguido, o cuando no hay legitimación activa de quien presenta la querella”, dijo sobre una autoridad de cuya gestión “todavía no se nota un cambio de estrategia real”, aunque aclarando que dicho cambio “no solo depende del ministerio de Salud. Esperemos que el director de la estrategia, que es el Presidente de la República, entienda que se requiere un cambio radical”.

El alcalde también cuestiona la tardanza en decretar cuarentena en comunas como la suya. “¿Por qué Temuco entró con 60 casos de 100.000 habitantes, y Recoleta con 450 de 100.000?”, criticó, apuntando que la situación sería distinta “si hubiéramos entrado al mismo tiempo que Las Condes o Providencia”.

A Recoleta, dice, “nos convirtieron en un vector por encerrarnos entre comunas con cantidad similar de contagios, pero esperaron un mes (para declarar cuarentena). Esos son errores que no pueden salir gratis”.

En otros temas, Jadue anunció que en Recoleta las lluvias produjeron “un par de cortes, pero menores”, afectando a menos del 10% de la población. Respecto a la resolución del año escolar online, aseguró que es un “tema en discusión”, recordando que “en nuestra comuna el acceso a internet es mucho menos masivo que lo que el ministro de Educación cree, al parecer tampoco tiene mucha conciencia de los niveles de pobreza”. El alcalde ve más posible una “metodología mixta”. “Estamos viendo si se puede volver el 2º semestre en garantías de seguridad, si no vamos a tener que pensar en un Plan B”, dijo, recordando que aprobar a los alumnos sin haber recibido los contenidos “sería desastroso para el Simce, que en abril dijimos que era absolutamente imposible hacerlo, y era mejor destinar los 20.000 millones que cuesta en ayudar a la gente. Eso, sin entrar a considerar lo pésimo de las pruebas estandarizadas para medir la educación”.