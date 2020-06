Desbordes por funeral de Bernardino Piñera: “No me cabe en la cabeza que a alguien se le ocurra contratar músicos en estos momentos de pandemia”

En diálogo con Radio Imagina, el diputado y presidente de Renovación Nacional, abordó la polémica con respecto al funeral de Bernardino Piñera y el respeto a los protocolos sanitarios.

El timonel del partido oficialista sostuvo que a grandes rasgos se cumplieron las medidas, aunque hizo un especial reparo en un aspecto.

“La cantidad de persona es la única parte, el único aspecto de ese funeral donde no se respetó el protocolo, y yo no entiendo, no me cabe en la cabeza que a alguien se le ocurra contratar músicos en este momento de pandemia“, dijo.

Lo anterior se debe a que durante la instancia, estaba presente una banda para despedir el cuerpo del exarzobispo.

Desbordes reiteró, durante el diálogo, que se respetó el protocolo, pero que “lo que no entiendo es el porqué había tanta gente y al que se le ocurrió la genial idea (de los músicos), tendrá que responder“.