“No hay ningún incumplimiento”: Herman Chadwick detalló cómo se organizó funeral de Bernardino Piñera

Diversas opiniones generó el funeral del exarzobispo de La Serena Bernardino Piñera, tío del Presidente Sebastián Piñera, quien falleció a los 104 años tras haber padecido una neumonía por Covid-19. La ceremonia se realizó el domingo en el cementerio Parque del Recuerdo y contó con la asistencia del Mandatario y su familia, además de los Chadwick Piñera, otra rama de la familia.

A través de un video publicado desde el camposanto —que luego fue bajado de su cuenta de YouTube— se mostró cómo se desarrolló la ceremonia. Si bien hubo distanciamiento físico, surgieron dudas debido a la cantidad de personas que se encontraban en el funeral —entre deudos, sacerdotes, músicos y fotógrafos— a propósito del protocolo fijado para evitar aglomeraciones en estos procedimientos.

En una parte de la ceremonia, familiares del sacerdote abrieron el ataúd y luego el Presidente se acercó para observar el rostro de su tío. El féretro se encontraba sellado, según afirmaron desde el cementerio y varias autoridades.

Precisamente Herman Chadwick, hermano mayor de Andrés —exministro del Interior— y primo del Presidente, fue el organizador del sepelio. “Este ese un tema familiar. En estricto sentido, familiar. Y la familia cumplió con todo. Y no queremos que sigan comentando cosas que no tienen ribetes familiares“, sostuvo el actual presidente de Enel Chile, en conversación con La Tercera.

“Como sobrino mayor, el resto de mis hermanos y primos me pidió que yo organizara la despedida al tío Bernardino”, explicó Chadwick. “Y lo primero que hice fue ceñirme estrictamente a todas las normas sanitarias que hay en estos momentos para los entierros, conversar con el Parque del Recuerdo y con el Hogar de Cristo. Y cumplimos con todo. Así que este ese un tema familiar”.

También aseguró que “en el video no hay nada que no cumpla con las normas. Nada. El video cumple con todas las normas del protocolo. Los cajones se sellan, la tapa que se abre es una tapa que siempre se puede abrir; no se sella la tapa, se sella el vidrio. Por lo tanto, no hay ningún incumplimiento. Pero es algo familiar: no puede tener repercusión pública el entierro de un arzobispo de 104 años tan querido por su familia”.

Herman Chadwick confirmó además que Bernardino Piñera murió producto de secuelas del Covid-19, enfermedad que se le diagnosticó entre el 22 y 23 de mayo, cuando le entregaron los resultados del examen PCR, que salió positivo.

“Él muere de las consecuencias de un Covid, después de una vejez larga, y después de estar los últimos tres o cuatro meses bastante más decaído que antes (…) Que como consecuencia del Covid personas jóvenes puedan salir dañadas, qué se yo, con un problema respiratorio, que pueda dejar algunas secuelas, al tío le dejó unas secuelas que le marcó su muerte“, explicó.

En cuanto a la ceremonia fúnebre, Chadwick aseguró que en el funeral hubo 20 personas, aunque se trataba sólo de los familiares. Consultado por el citado medio acerca de los tres sacerdotes, seis músicos y dos fotógrafos que estaban en el lugar, sostuvo que “no, esos no se cuentan“.