Vocera: “Probablemente, no lo hemos hecho tan bien en trazabilidad y aislamiento, eso lo estamos mejorando”

En el marco del anuncio del fallecimiento de Bernardino Piñera, la ministra vocera de Gobierno, Karla Rubilar, abordó la presentación del informe epidemiológico, que integró los datos del Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), dando cuenta de que hay 7.144 fallecidos (entre confirmados y no) por coronavirus Covid-19.

Acerca de esto, la autoridad recordó que “la OMS publica en su página web y le pide a los países que informen los casos de personas fallecidas que cumplen con el estándar de tener un examen PCR positivo. Muchos países solo tienen ese estándar, informar casos confirmados con PCR positivo, países de la Unión Europea cumplen ese estándar”.

No obstante, entendiendo que no todos los países tienen esa capacidad de testeo, la misma organización “sugiere informar los fallecimientos que pudieran ser por causas atribuibles al Covid, a pesar de que no tengan un PCR positivo. Nosotros quisimos hacer un esfuerzo mayor que no realizan todos los países”.

La razón de esto, según Rubilar, es “porque queremos transparentar de la mejor manera posible lo que está pasando con el Covid en nuestro país“.

Por otro lado, la autoridad reconoció que “probablemente, no lo hemos hecho tan bien en trazabilidad y aislamiento, eso lo estamos mejorando“.