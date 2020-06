Subsecretaria Katherine Martorell confirmó que se reducen los permisos temporales de cinco a dos días

Este miércoles, en un nuevo balance del avance del Covid-19 en el país a cargo del Ministerio de Salud, la autoridades de gobierno anunciaron las nuevas medidas sanitarias que se implementarán, en especial en la Región Metropolitana, foco principal de la pandemia.

En ello, la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, confirmó que se reducirán los permisos temporales de cinco a solo dos días “respecto a los permisos individuales de desplazamiento, sólo se podrá obtener dos por persona en horario diurno a la semana“, dijo en punto de prensa.

Sobre el permiso único de trabajo, que comenzó a regir el pasado lunes, Martorell anunció que se sumarán “los funcionarios públicos y a los servicios de alimentos y comercio esencial“.

“Sólo quedarán fuera de este permiso único colectivo: transporte, funcionarios de salud público o privada, bomberos y las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad. Los funcionarios públicos deberán sumarse entonces también a este permiso, de manera tal que estén en la calle sólo pueden hacerlo con el permiso que les llega a su correo, que viene con el nombre de la persona, con el horario y la labor que deben realizar”, complementó Martorell.

Negó la posibilidad de una “hibernación”

En la misma línea, la subsecretaria indicó que es “imposible” implementar una hibernación en la Región Metropolitana “no es posible hablar de una hibernación, de cerrar la ciudad, porque eso afecta la calidad de vida de las personas que están en cuarentena“.

“No permite el abastecimiento, no permite el acceso a los servicios que son básicos, pero, sin embargo, en la Región Metropolitana vamos a restringir al máximo los permisos porque si no logramos disminuir el procedimiento, no vamos a lograr el objetivo que es salir adelante de esta catástrofe, y se reforzarán todas las fiscalizaciones que se están realizando“, agregó Martorell.

Palabras a las que se sumó el ministro Enrique Paris “no es posible implementar hibernación porque nos quedaríamos sin alimentación, sin servicios básicos que puede agravar la situación sanitaria de los ciudadanos”, indicó.