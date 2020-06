Ministro Briones por proyecciones del Banco Central: “El segundo trimestre va a ser para el olvido”

En conversación con ADN Hoy, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, habló acerca de la baja en las proyecciones del Banco Central y de las críticas de parte del Partido Socialista, que acusó no respetar el acuerdo por el Ingreso Familiar de Emergencia.

Acerca de lo primero, el titular del Gobierno comentó que “tanto el Banco Central como nosotros (Ejecutivo) nos quedamos muy cortos con las proyecciones que hicimos hace meses atrás. Concordamos con ese escenario y este año vamos a tener una contracción muy significativa. Lo vengo repitiendo hace tiempo de que el segundo trimestre va a ser para el olvido”.

“Vamos a tener un segundo trimestre muy malo, pero quiero dar la nota de esperanza de que en 2021 debiéramos tener una recuperación fuerte”, apuntó.

En cuanto a los cuestionamientos del PS, expuso que el número que mencionó el Presidente Piñera con respecto a los beneficiarios “no se basa en el voluntarismo o en un desconocimiento del acuerdo, sino de aplicación de criterios que acordamos en el marco de entendimiento, que se resume que, por ejemplo, en una familia de cuatro personas, que está en el 90% del registro social de hogar, va a recibir un complemento de su ingreso, de tal forma que se llegue siempre a los $400 mil al menos”.

“Bajo esas reglas, el número de personas es la que comento. No es voluntarista, no es invento ni mucho menos. Es lo que es. Me sorprende el tenor de las declaraciones (del PS), de que hay desconocimiento del acuerdo”, expuso.